Nuovo Dpcm, le proposte delle Regioni: chiusure, scuola e lavoro

Prende forma il nuovo Dpcm che il Governo intende varare nelle prossime ore per introdurre delle nuove misure restrittive in grado di arginare l'impennata di contagi da coronavirus. Le Regioni hanno presentato all'esecutivo un documento dal titolo 'Prime proposte condivise dalle Regioni e dalle Province autonome per l'adozione del prossimo Dpcm'.

"A seguito della discussione tra le Regioni e il Governo – si legge nel documento - tenutasi nel corso della mattinata odierna, è emerso un sostanziale apprezzamento del metodo proposto dai ministri Speranza e Boccia, circa la necessità di condividere fra Governo e Regioni un percorso che porti rapidamente all'adozione di un Dpcm contenente ulteriori misure per contrastare in modo più efficace la diffusione del contagio. Il metodo proposto riguarda la distinzione fra attività più o meno cruciali per la tenuta, in questa fase, del sistema Paese. Tra quelle irrinunciabili si collocano la scuola e il lavoro/produzione, che vanno pertanto tutelate in via prioritaria. Nella seconda categoria rientrano tutti i luoghi e le attività dove il distanziamento sia più difficile e non sia garantito l'uso dei dispositivi e il rispetto delle regole di sicurezza anti-contagio, segnatamente per l'assenza di organizzazione e gestione (movida), per il contatto (determinate attività sportive), o per gli inevitabili assembramenti".

Nuovo Dpcm, le proposte delle Regioni

Nel merito, le Regioni e le Province autonome condividono che la seconda ondata pandemica vada affrontata facendo l'impossibile per evitare lockdown totali. Quindi, oltre al continuo potenziamento di tutte le misure di sanità pubblica, è necessario mettere lavoro e scuola al riparo da rigidi lockdown. A tal fine e in coerenza con quanto emerso dal primo confronto col Governo, le Regioni e le Province autonome individuano i seguenti punti come necessari di approfondimento: