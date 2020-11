Le nuove misure saranno in vigore dal 5 novembre al 3 dicembre: le principali novità e il documento in Pdf

Nella notte il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm contenente le misure anti-contagio in vigore da giovedì 5 novembre 2020 sull’intero territorio nazionale. Il decreto sostituisce quello precedente del 24 ottobre e contiene disposizioni molto più severe per cercare di contenere i contagi da coronavirus. L’Italia viene divisa in zone rosse, arancioni e verdi con divieti diversi per ogni territorio a seconda del livello di rischio.

Tra le nuove regole previste a livello nazionale ci sono anche il coprifuoco dalle 22 alle 5, l’obbligo di mascherina e scuola e la capienza dei mezzi pubblici ridotta al 50%. Le nuove disposizioni saranno efficaci fino al 3 dicembre 2020.

Il testo del Dpcm del 3 novembre 2020

Nell’articolo 1 del nuovo Dpcm si legge:

1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;

b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;

c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

Dpcm: il documento in Pdf

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. Il testo del nuovo Dpcm del 3 novembre 2020 è composto da 14 articoli, comprese le disposizioni finali. In basso è possibile scaricare il testo integrale del documento in Pdf. In fondo trovare tutti gli approfondimenti sulle nuove disposizioni.