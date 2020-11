Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm sulle misure restrittive anti-Covid. Il testo sarà pubblicato in Gazzetta nelle prossime ore.

Il testo dovrebbe sostanzialmente corrispondere alla bozza emersa nelle ultime ore. Il testo ufficiale non è al momento disponibile.

Nella bozza del Dpcm il coprifuoco è indicato alle ore 22:00. Questa l'ultima novità del nuovo decreto coronavirus che il governo ha sottoposto alle Regionii. Pur non esprimendo formalmente un parere, ma solo delle osservazioni, le Regioni hanno respitno l'impianto del Dpcm chiedendo al Governo misure omogenee in tutto il territorio nazionale e che la classificazione per l'inserimento nelle tre fasce di rischio avvenga in contradditorio con il Cts, prima che il ministro della Salute assegni la classificazione di rischio con i conseguenti provvedimenti di chiusura. Inoltre i governatori chiedevano che contestualmente al Dpcm sia emanato un decreto con indennizzi economici per le categorie economiche, l'esenzione 2020-21 dei tributi per tutte le attività economiche soggette a provvedimenti di chiusura e che sia previsto il congedo parentale.

Domani è previsto il responso sulle zone di rischio, la divisione dell'Italia nelle tre fasce - rossa, arancione e verde - così come deciso dal ministero della Salute.