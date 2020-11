Cani, gatti & co: cosa cambia per gli animali (e i padroni) con il nuovo Dpcm in vigore da oggi

È possibile portare a passeggio il cane con il nuovo Dpcm in vigore da oggi 6 novembre? Si può dare da mangiare ai gatti? E i cavalli? Ecco un prontuario per i possessori di animali e per i volontari nell'accudimento di randagi e colonie feline

Come accudire gli animali da oggi, venerdì 6 dicembre, giorno in cui entrerà in vigore il Dpcm del 3 novembre con le nuove misure anti-covid? L'Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) ha redatto un prontuario per i possessori di animali e per i volontari impegnati sul campo nell'accudimento di randagi e colonie feline. Ecco qualche indicazione utile fino al 3 dicembre 2020.

Cani, gatti & co: cosa cambia per gli animali (e i padroni) con il nuovo Dpcm

Il nuovo Dpcm, racconta l'agenzia di stampa Dire, ha differenziato le Regioni d'Italia in tre fasce: gialla, arancione e rossa, a seconda del rischio di contagio, disponendo restrizioni differenti.