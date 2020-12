Il nuovo Dpcm 3 dicembre con le regole di Natale 2020: rientri dei fuorisede, a tavola in 10 e deroghe solo per i nonni

Con il decreto ministeriale gli spostamenti saranno consentiti solo verso la residenza e il domicilio. L'eccezione per i parenti stretti è ancora in discussione. Il coprifuoco valido anche per le festività

Con il nuovo Dpcm 3 dicembre con le regole di Natale 2020 a partire dal 21 dicembre gli spostamenti tra regioni in zona gialla saranno consentiti solo per far ritorno al proprio luogo di residenza e, forse, al proprio domicilio. Ma sono ancora due le possibilità in discussione: dare la facoltà di muoversi solo per "comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute" (impedendo quindi la possibilità di spostarsi tra regioni e tra comuni anche a Natale e Capodanno) oppure concedere deroghe per i parenti stretti e gli anziani soli.

Il nuovo Dpcm 3 dicembre con le regole di Natale 2020: rientro solo a residenza e domicilio

Lo stop agli spostamenti tra Comuni potrebbe valere nei giorni del 25 e 26 dicembre e del primo gennaio, mentre il coprifuoco sarà confermato alle 22 e si ragiona attorno alla possibilità di consentire ai negozi di chiudere alle 21. In compenso il governo potrebbe consentire l'apertura dei ristoranti a pranzo a Natale e le misure disegneranno una "zona gialla rafforzata" con la quarantena per chi rientra dall'estero. Sulle deroghe non c'è però accordo nel governo. "Non sarà possibile raggiungere i nonni per il Natale. È giusto così, vanno protetti", spiega una fonte di governo all'Adnkronos mentre altre fonti dicono l'esatto contrario, ovvero che l'unica deroga sarà per gli anziani soli e altre ancora si spingono invece a considerare nonni e nonne come oggetto dell'unico ricongiungimento familiare che il governo vuole consentire. I punti fermi saranno:

il coprifuoco confermato senza deroghe fino alle 22 anche a Natale e Capodanno con il divieto di mobilità anche per le aree gialle da prima di Natale (forse il 21 dicembre) a dopo la Befana: la decisione sulle date non è ancora stata presa;

il divieto di spostamento tra regioni con divieto di mobilità anche per le aree gialle;

il numero di ospiti che si potranno invitare a casa nei giorni di festa: arriverà la "forte raccomandazione" a non ospitare persone non conviventi; secondo Repubblica il limite di ospiti a tavola sarà fissato in 10 persone;

si consentirà il rientro dei fuorisede per ragioni di studio o di lavoro nella propria residenza o al proprio domicilio;

è in discussione la possibilità di andare nelle seconde case se si trovano in zona gialla;

Il quotidiano spiega che nel vertice di Palazzo Chigl si dibatte ancora attorno ai limiti per i cenoni e i veglioni: la linea del ministro della Salute Roberto Speranza è quella di raccomandare la presenza a tavola dei soli nuclei conviventi mentre Conte vuole seguire la linea "tedesca", che prevede un tetto di dieci persone. Sempre secondo Repubblica il "consiglio" sarà quello di non superare i dieci commensali ovviamente privilegiando il nucleo familiare più stretto adottando particolari accorgimenti per gli anziani e le persone più fragili: da tenere il più possibile lontano dai bambini, senza venir meno alla regola del distanziamento e tenendo sempre la mascherina da togliere solo per il tempo indispensabile a tavola.

A tavola in 10, il coprifuoco e le deroghe solo per i nonni: l'apericena di Natale 2020

Visti gli orari e il coprifuoco anche a Natale e Capodanno, conclude il quotidiano, sarà quindi possibile soltanto un'apericena di Natale 2020 da concludere molto presto. E anche le scappatoie saranno vietate: gli alberghi in montagna resteranno aperti, ma per evitare veglioni e festeggiamenti di fine anno alle ore 18 del 31 dicembre i ristoranti delle strutture alberghiere - al pari degli altri ristoranti sull'intero territorio nazionale - dovranno chiudere i battenti, e sarà concesso esclusivamente il servizio in camera. La possibilità di aggirare il divieto di cenare fuori a Natale e Capodanno prenotando una stanza d'albergo viene quindi meno. In questa ottica sarà confermata la chiiusura degli impianti sciistici e verranno anche fermate le crociere.

Un allentamento deve misure restrittive che saranno adottate per Natale 2020 e fine anno potrà essere possibile solo dopo il 15 gennaio, come ha spiegato iI ministro della Salute Roberto Speranza al presidenti delle Regioni, "Ma solo In base alla capacità di tenuta durante le vacanze dl Natale", ha prectsaoo. Passate le feste, il governo farà una valutazione dei parametri e deciderà cosa fare.

L'eventualità di riaprire la scuola il 14 dicembre, come ventilato dal presidente del Consiglio ("Come gesto simbolico", ha ragionato Conte), viene ritenuta difficile. Sarà il ministro Speranza ad illustrare oggi in Parlamento le linee guida delle nuove misure restrittive anti-Covid che saranno valide dal 21 dicembre al 6 gennaio. Poi, prima della riunione del Cdm, nella quale si discuterà anche del decreto legge necessario per limitare gli spostamenti, ci dovrebbe essere un nuovo confronto con le regioni. Il varo è atteso per la serata di oggi o per la mattina di domani. Palazzo Chigi ha deciso di scrivere un decreto ad hoc, che andrà in Gazzetta Ufficiale insieme al Dpcm e servirà a "coprire" dal punto di vista costituzionale la limitazione delle libertà personali. Il decreto dovrà anche allungare la vita del Dpcm, che fin qui è stata di soli 30 giorni.