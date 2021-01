Lo stato d'emergenza fino ad aprile, il nuovo Dpcm e il no al lockdown delle Regioni che rischiano la zona rossa

Il governo pensa di prorogare lo stato d'emergenza fino al 30 aprile 2021 mentre prepara entro il 15 gennaio un decreto legge e un nuovo Dpcm per le zone rosse nelle regioni e punta sul divieto di asporto nei bar per impedire gli assembramenti. Ma gli enti locali si oppongono alla modifica dei criteri per le aree e il percorso dei nuovi provvedimenti appare più accidentato.

Lo stato d'emergenza in proroga fino ad aprile e il no al lockdown delle regioni a rischio zona rossa con il nuovo decreto

La proroga dello stato d'emergenza fino al 30 aprile è stata annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte nella riunione con i capigruppo di maggioranza che si è svolta ieri sera. La decisione non è ancora stata presa ma c'è una sostanziale novità rispetto alle date circolate nei giorni scorsi (30 marzo e 31 luglio) mentre il "ritmo" trimestrale delle proroghe verrebbe rispettato visto che l'ultima proroga era arrivata in ottobre e la penultima a luglio. Perché il governo vuole prorogare lo stato d'emergenza? La norma consente di seguire iter più snelli sia per quanto riguarda il settore sanitario, sia per l’approvvigionamento dei dispositivi sanitari.

Nella dichiarazione fatta il 31 gennaio 2020 veniva specificato che era "necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario sia sul territorio nazionale che internazionale, finalizzate a fronteggiare la grave situazione internazionale determinatasi". Lo stato d'emergenza viene proclamato dal Consiglio dei ministri in base alla legge legge 24 febbraio 1992 n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) come da ultimo modificata dal D.L. n. 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) e consente anche di saltare alcuni passaggi per l’affidamento degli appalti che in questo modo non devono avvenire in assegnazione diretta, ma seguono comunque percorsi agevolati. Dallo stato d'emergenza dipendono i poteri del commissario straordinario Domenico Arcuri e in una certa misura anche i Dpcm.

Già, il Dpcm. Ieri il ministro della Salute Roberto Speranza ne ha parlato a Che tempo che fa annunciando un'ulteriore stretta: "Le misure restrittive funzionano e con molta probabilità resterà il divieto di spostamento tra regioni. Con l'ultima ordinanza abbiamo già stretto i parametri e domani incontreremo le regioni e mercoledi sarò in Parlamento e tra giovedi e venerdi ci prepariamo a un ulteriore dpcm: saranno confermate le norme vigenti con nuove restrizioni. C'è inoltre la variante inglese e quindi mantenere alta l'asticella di attenzione è fondamentale". L'estensione del divieto di spostamento tra regioni in zona gialla arriverà con un decreto legge e quindi viene per ora confermato lo schema legislativo di novembre e dei primi dicembre, quando i due provvedimenti arrivarono a distanza di un giorno l'uno dall'altro. In più si pensa di vietare l'asporto dai bar dopo le 18: gli esercizi potranno effettuare soltanto consegna a domicilio. E questo per evitare gli assembramenti davanti ai locali.

L'incidenza dei casi, i contagi fino all'11 gennaio e la zona rossa nelle regioni

Anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 verrà confermato, così come si pensa di istituire la famosa zona bianca (o verde) nelle regioni con indice di contagio Rt al di sotto di 0,50 e incidenza di casi ogni centomila abitanti al di sotto di 50. Sul tavolo anche la possibilità di riaprire i musei nelle regioni in zona gialla. Ma c'è un problema che sta per scoppiare con gli enti locali. L'intenzione di Palazzo Chigi è quella di seguire le raccomandazioni di Istituto Superiore di Sanità e Comitato Tecnico Scientifico per varare il nuovo provvedimento che entrerà in vigore il 16 gennaio: se l'incidenza settimanale dei casi supera i 250 casi ogni centomila abitanti, la regione finisce automaticamente in zona rossa. Ma nell'incontro di domani i governatori hanno già annunciato di volersi opporre: "Quel limite non l'ha chiesto nessuna regione - fa sapere il presidente della Conferenza degli Enti Locali Stefano Bonaccini - e, se volete la mia impressione, non entrerà fra quelli utilizzati per decidere la colorazione o lo spostamento delle Regioni". Quali regioni rischiano la zona rossa con la nuova norma? I dati aggiornati a ieri 10 dicembre dallo scienziato Paolo Spada su Pillole di Ottimismo dicono l'incidenza a sette giorni dei casi ogni centomila abitanti è così ripartita tra le regioni:

Veneto: 422

Friuli-Venezia Giulia: 406

Provincia Autonoma di Bolzano: 296

Emilia-Romagna: 289

Provincia Autonoma di Trento: 252

Marche: 252

Sicilia 230

La media italiana attuale è 201. Ma il governo non ha ancora fatto sapere quale orizzonte temporale verrà utilizzato per decidere la collocazione in zona rossa delle regioni e nemmeno se l'incidenza sarà a 7 o a 14 giorni (il report settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e del ministero della Salute comunica entrambi i dati). Nel monitoraggio vengono utilizzati i dati della settimana precedente ma la stima dell'incidenza è un parametro che si può aggiornare anche giorno per giorno. E l'utilizzo del parametro era stato spiegato con la volontà di agire più velocemente per decretare le restrizioni.

Il decreto legge del 13 gennaio per lo stato d'emergenza

Il Corriere della Sera fa sapere oggi che Palazzo Chigi potrebbe varare un Dpcm oppure soltanto un decreto legge con il quale prorogare le misure del Dpcm precedente e anche lo stato di emergenza: l’idea è procedere "di trimestre in trimestre", per cui la data di scadenza dovrebbe essere fissata al 30 aprile. Se tutto va bene il decreto legge sarà approvato mercoledì 13 gennaio, dopo che Speranza avrà presentato le nuove misure in Parlamento e dopo che Conte avrà riunito il Consiglio dei ministri.

Il Dpcm confermerà il sistema delle fasce di rischio, che fanno scattare le misure delle zone gialle, arancioni e rosse. Ai tre colori se ne aggiungerà un quarto. La fascia bianca è stata pensata per indicare una «prospettiva di uscita dalla pandemia». L’Istituto superiore di sanità sta studiando i parametri perfar scattare ilritorno alla vita quasi normale: Rt sotto 1 e livello molto basso di rischio. Cinema, teatri, sale da concerto, palestre e piscine potranno riaprire e gli spostamenti saranno liberi. Per ora purtroppo nessuna regione è a rischio così basso.

E l'ingresso automatico in zona rossa dovrebbe saltare anche per un'altra questione: il verbale della Cabina di Regia pubblicato dal ministero della Salute spiega che "In base ai dati, quando viene raggiunta una incidenza settimanale di 300 casi per 100.000 abitanti, sia considerando l’intera popolazione che la popolazione di età pari o superiore ai 50 anni, si verifica un sovraccarico (avvenuto o imminente) dei servizi assistenziali nella maggior parte delle Regioni". Ma la zona rossa, in base al decreto del 5 gennaio, scatta comunque quando l’Rt arriva a 1,25 e il rischio è che le regioni rallentino i test del tampone per non superare le soglie.

Sembra invece rientrata l'ipotesi di far scattare la zona arancione nei week end in tutta Italia. Non dovrebbe cambiare la norma che prevede la possibilità una sola volta al giorno e per un massimo di due persone (oltre ai minori di 14 anni) di andare a trovare amici o parenti. Nel provvedimento, oltre alla scuola, entrerà molto probabilmente anche la proroga della chiusura degli impianti da sci, che al momento dovrebbero riaprire il 18 gennaio. Resteranno ancora chiuse palestre e piscine, così come teatri e cinema. Intanto da oggi, quando riapriranno le scuole superiori in sole tre regioni (Valle d'Aosta, Toscana e Abruzzo), quasi tutta Italia tornerà in zona gialla, eccezion fatta per Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto che resteranno in arancione. Per tutti, però, varrà il divieto di spostamento tra regioni, salvo che per esigenze lavorative, motivi di salute o rientro nelle proprie abitazioni, domicili o residenze.