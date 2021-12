Draghi: "Tampone per chi non ha la terza dose di vaccino"

"Domani 23 dicembre il Governo deciderà come reagire alla quarta ondata trainata dalla variante Covid. Alla cabina di regia sui discuterà di mascherine anche all'aperto, già oggi previste in caso di grandi assembramenti e dell'uso di mascherine FFp2 in particolare in certi ambienti chiusi. Non è esclusa l'applicazione del tampone per i vaccinati perché c'è un periodo del green pass, in cui la protezione della prima e seconda dose decresce rapidamente e la terza dose non è stata ancora fatta. In questo periodo può essere utile fare un tampone, per capire se si è positivi. Sono sistemi per poter cercare di rallentare la diffusione del virus". Lo ha detto il premier Mario Draghi ricordando che i vaccini restano la migliore difesa e invitando i cittadini a fare la terza dose di immunizzazione: "Il vaccino funziona anche contro le varianti, tre quarti dei morti sono non vaccinati".

Omicron, le nuove misure del Governo

Inoltre non è escluso che venga richiesto un tampone per i vaccinati visto - come ricodato da Draghi - il calo dell'efficacia di alcuni vaccini nel prevenire il contagio. Contestualmente potrebbe essere deciso una riduzione della validità del green pass. Esclusa invece l'allungamento delle vacanze scolastiche.

"Il governo resta pronto a sostenere l'economia in caso di rallentamento" spiega ancora il premier Mario Draghi. "La sfida è far aumentare il tasso di crescita e risolvere le debolezze della nostra economia", aggiunge ricordando come siano stati raggiunti tutti i 51 obiettivi concordati con la Commissione Ue per accedere ai prestito Ue del Pnrr. Tra "due-tre mesi" ci sarà "la tranche dei prestiti previsti. "L'Italia, i comuni, le regioni e il governo si muovono con determinazione e con forza, è importante essere all'erta perché il percorso è lungo e complesso, ma si può essere soddisfatti per quanto fatto quest'anno" spiega Draghi.

Tra le novità annunciate dal premier un investimento da 4.5 miliardi per lanciare una costellazione di satelliti per l'osservazione della terra in orbita bassa: "Il nome della costellazione sarà proposto dai giovani italiani con un concorso e lo faremo scegliere agli astronauti guidati da Samantha Cristoforetti" ha detto il presidente del Consiglio.

Le misure per le famiglie

"Il crollo della natalità è uno degli eventi più tristi" ha affermato Mario Draghi argomentando: "Ci siamo chiesti dall'inizio quali siano le cause ed avevo manifestato da subito un impegno ad agire. Il primo impegno era riuscire ad avere una abitazione di proprietà e molto ha fatto il governo per permettere ai giovani per permettere loro di acquistare casa. Il secondo aspetto è stato aiutare la donna a trovare lavoro. Sono mali che affliggono l'Italia da molti anni, il governo ha iniziato a invertire questo percorso. Si sono fatti progressi notevoli in direzione della famiglia, però resta un'insoddisfazione di fondo. Bisogna continuare a chiedersi perché e la precarietà del lavoro è sicuramente uno dei temi per cui si fatica a mettere su famiglia", aggiunge.

L'azione di governo può aver cominciato ad invertire un percorso lunghissimo con un impegno ampio, dagli asili nido al sostegno.

Quindi l'impianto sociale. L'Assegno unico familiare è un passo straordinario nella assistenza alla famiglia. Passi avanti notevoli per la famiglia ne sono stati fatti, ma resta una insoddisfazione di fondo", conclude.

Qui in diretta la conferenza stampa del Presidente del Consiglio, Mario Draghi, organizzata dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti in collaborazione con l'Associazione della Stampa parlamentare.