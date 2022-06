C'erano un italiano, un francese e un tedesco

Il premier Draghi con il presidente francese Macron e il cancelliere tedesco Scholz

Un italiano, un francese e un tedesco su un treno per Kiev: un convoglio tutt'altro che lussuoso, vagoni spartan con le tende pesanti e fantasie tipiche degli anni '80. Così Draghi, Macron e Scholz in rappresentanza dei paesi più rappresentativi dell'Unione Europea (e con oltre un mese di ritardo rispetto alla visita del premier spagnolo Sanchez) hanno voluto ribadire in modo formale l'appoggio europeo all'Ucraina. Una visita dall'alto valore simbolico quella dei tre leader europei, ma dagli aspetti controversi. Al di là delle parole della diplomazia, sono i non detti che più delle foto storiche restano di questa visita.

Il pellegrinaggio al palazzo presidenziale di Kiev sembra più una forma di "espiazione" da parte della leadership Ue. Le questioni sul tavolo sono spinose. Ci sono i "ritardi" con cui l'Occidente sta aiutando Kiev, solo in parte giustificabili con le difficoltà logistiche di trasferire armi e competenze all'esercito ucraino.

Se dell'aiuto umanitario l'Europa non deve cospargersi il capo, sono stati gli "indugi" del cancelliere tedesco Olaf Scholz a frenare inizialmente l'apporto militare occidentale. Ma anche alcune dichiarazioni non sono state particolarmente apprezzate nei corridoi della presidenza ucraina, come quella del presidente francese, Emmanuel Macron, sulla necessità di "non umiliare" il leader russo, Vladimir Putin, permettendogli di "salvare la faccia". Dal canto suo Zelensky insiste sui "risarcimenti" da parte di Mosca e sul fatto che i russi vengano puniti per i "crimini di guerra" commessi: il proverbiale pagherete tutto, pagherete caro. Ma solo dopo il ripristino dell'integrità territoriale del Paese. E questo è il problema da affrontare e - almeno non ufficialmente - lasciato sotto traccia.

Proprio sullo status dei territori contesi si incardinano le distanze tra Occidente e Kiev. Nei paesi occidentali le leadership sono sull'orlo della crisi di nervi con economie che hanno visto il rilancio post pandemico fiaccato dalle nuove difficoltà legate all'aumento dei prezzi delle materie prime, energetiche in primis. Ma nessuno dei leader europei riesce a convertire la volontà di far cessare la guerra in fatti.

Quale è l'obiettivo reale della visita dei tre leader europei? Se la visita serviva per formalizzare una vicinanza simbolica dell'Europa, arriva troppo tardi. E la vicinanza resterebbe solo simbolica: al di là delle dichiarazioni formali l'Ue non è pronta ad accogliere Kiev. Ci sono passaggi burocratici, allineamenti necessari e richieste a cui Kiev dovrà rispondere perché - vale la pena ricordalo - nonostante i progressi fatti, la democrazia ucraina è lungi dall'essere allineata al diritto occidentale. In realtà nessuno si aspetta che Bruxelles riconosca a Kiev altro che lo status di Paese candidato, come peraltro potrebbe succedere per Moldavia e Georgia. Cosa che potrebbe acuire ancor più le distanze ormai siderali con Mosca.

Sarebbe ancora di più l'ennesimo affronto cui la Russia potrebbe rispondere chiudendo i rubinetti del gas, come già ha mostrato di poter fare adducendo la scusa di "difficoltà nel reperire pezzi di ricambio causa sanzioni".

In molti vedono nella visita del terzetto quindi il tentativo di convincere il presidente Zelensky a fare delle concessioni territoriali. Perché mai come in questi giorni sembra allontanarsi la fine della guerra. Le nuove armi che l'occidente fornisce a Kiev consentono ai filorussi come Denis Pushilin, leader della repubblica autoproclamata di Donetsk, di avanzare ulteriori rivendicazioni oltre ai territori del Donbass, per creare una fascia di sicurezza. Dall'altra i falchi di Kiev, come il ministro della Difesa Oleksiy Reznikov, spiegano che grazie alle nuove armi l'obiettivo ucraino potrà allargarsi non al solo contrastare l'avanzata russa, ma al riprendersi i territori contesi del Donbass, spingendosi alla riconquista della Crimea occupata dai russi nel 2014.

Così dal pantano Norducraino di fine febbraio, la guerra ora intrincerata nel ricchissimo Donbass, rischia di prolungarsi ancora a lungo. Della visita di Draghi, Macron e Scholz restano le foto di un italiano, un francese e un tedesco "umiliati" nell'entrare in sordina a Kiev, dopo un lungo viaggio in treno (in scompartimenti giudicati non troppo comodi, secondo quanto si apprende) e - ancor più sibolicamente - senza poter annunciare la propria visita. Potevano arrivare in aereo annunciando alla Russia in anticipo la propria visita: Mosca che avrebbe potuto fare? Davvero gli aerei russi avrebbero chiuso lo spazio aereo? Oppure i caliber sparati dalle navi alla fonda nel Mar Nero avrebbero preso di mira l'aeroporto di Kiev? Invece abbiamo così accettato la chiusura de facto di porti e aeroporti in un Paese sovrano. Un'altra occasione persa. Ma molti sono i mea culpa che la leadership europea dovrebbe addossarsi in questi anni, e partono dall'aver dimenticato una guerra scoppiata otto anni fa alla periferia dell'Europa. Si è preferito piegarsi alla real politik del gas a basso prezzo, degli accordi economici, della politica del volemose bene, turandosi occhi e naso. E ora quella guerra si è incancrenita. Con conseguenze globali visto il rischio che alla chiusura dei porti del Mar Nero segua una carestia nei paesi del Nordafrica, paesi che proprio dall'Ucraina dipendono per la farina. Non vorremmo trovarci tra qualche tempo a celebrare il più tetro dei rituali: quello di dichiarare che l'operazione è riuscita mentre il paziente è morto.