La visita di Draghi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere: "Sistema da riformare, il governo non dimentica"

Il presidente del consiglio accolto dagli appalusi dei detenuti. "Siamo qui per affrontare le conseguenze di una sconfitta. Non può esserci giustizia dove c’è abuso". La ministra Cartabia: "Il problema più grave resta il sovraffollamento"

"Oggi non siamo qui a celebrare trionfi o successi ma piuttosto ad affrontare le conseguenze della nostre sconfitte. Non può esserci giustizia dove c’è abuso. E non può esserci rieducazione dove c’è sopruso". Lo ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi che oggi è stato in visita al carcere di Santa Maria Capua Vetere (Caserta) insieme alla ministra della Giustizia Marta Cartabia. Draghi ha visitato i reparti del carcere dove sono avvenute le violenze sui detenuti oggetto dell'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere culminata nell'esecuzione di 52 misure cautelari nei confronti di altrettanti appartenenti al corpo di polizia penitenziaria.

"Venire in questo luogo oggi significa guardare da vicino per iniziare a capire. Quello che abbiamo visto negli scorsi giorni ha scosso nel profondo le coscienze degli italiani. E, come ho appreso poco fa, ha scosso nel profondo la coscienza dei colleghi della polizia penitenziaria che lavorano con fedeltà in questo carcere" ha affermato il presidente del Consiglio accolto da un fragoroso applauso da parte dei detenuti e dalle urla "fuori fuori".

"Sono immagini di oltre un anno fa. Le indagini in corso stabiliranno le responsabilità individuali. Ma la responsabilità collettiva è di un sistema che va riformato. Il Governo non ha intenzione di dimenticare" ha sottolineato il premier.

Il presidente del consiglio ha ricordato che l'Italia è stata condannata due volte dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per il sovraffollamento carcerario. "Ci sono migliaia di detenuti in più rispetto ai posti letto disponibili. Sono numeri in miglioramento, ma sono comunque inaccettabili. Ostacolano il percorso verso il ravvedimento, ostacolano il reinserimento nella vita sociale, obiettivi più volte indicati dalla Corte Costituzionale. In un contesto così difficile, lavorano ogni giorno, con spirito di sacrificio e dedizione assoluta, tanti servitori dello Stato". Quindi ha sottolineato che "la detenzione deve essere recupero, riabilitazione. Gli istituti penitenziari devono essere comunità. E dobbiamo tutelare, in particolare, i diritti dei più giovani e delle detenute madri. Le carceri devono essere l'inizio di un nuovo percorso di vita. L'Italia, questo Governo, comunità di Santa Maria di Capua Vetere, vogliono accompagnarvi".

"Oggi è una giornata storica, speciale. La vostra presenza ha il significato, ha il senso di una forte speranza per il nostro futuro" ha detto Elisabetta Palmieri, direttrice del carcere, rivolgendosi al presidente del Consiglio e alla ministra della Giustizia al termine della loro visita in carcere. "Stiamo attraversando un momento terribile, orrendo, senza precedenti - ha aggiunto - ma la vostra vicinanza e il vostro supporto rappresenta per noi quello che auspichiamo possa essere un nuovo inizio per la polizia penitenziaria e tutto il sistema penitenziario".

Cartabia: "Il problema più grave resta il sovraffollamento"

"Non siamo qui per fare un'ispezione - ha detto invece la ministra Cartabia - non è questo lo scopo del nostro essere qui. Naturalmente occorre far luce fino in fondo su quanto è accaduto fra queste mura il 6 aprile del 2020: ma questo compito spetta all'autorità giudiziaria e alle indagini amministrative disposte dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, perché nulla resti in ombra ed emergano tutte le responsabilità. Siamo qui perché i gravissimi fatti accaduti richiedono una presa in carico collettiva dei problemi dei nostri istituti penitenziari, affinché non si ripetano atti di violenza né contro i detenuti, né contro gli agenti della polizia penitenziaria o il personale".

"Il primo e più grave tra tutti i problemi" delle carceri italiane, ha sottolineato la ministra, "è il sovraffollamento"."Un piano fondamentale" per contrastarlo "è quello normativo. Il pacchetto di emendamenti in materia penale, approvato dal Consiglio dei Ministri la settimana scorsa, prevede anche un uso più razionale delle sanzioni alternative alle pene detentive brevi". E poi: "Occorre correggere una visione del diritto penale - ha aggiunto Cartabia - incentrato solo sul carcere, per riservare la detenzione ai fatti più gravi. La Costituzione parla di 'pene' al plurale. La pena non è solo carcere. Senza rinunciare alla giusta punizione degli illeciti, occorre procedere sulla linea, che già sta generando molte positive esperienze, anche in termini di prevenzione della recidiva e di risocializzazione, attraverso forme di punizione diverse dal carcere, come, ad esempio, i lavori di pubblica utilità. In questo, un ruolo fondamentale è svolto dai giudici di sorveglianza".