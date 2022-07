Draghi show: la barzelletta del Premier all'incontro con la stampa estera

Il Premier Draghi scherza con i giornalisti della stampa estera e racconta la barzelletta sul banchiere centrale. Un Draghi show del Presidente del consiglio: "Farò tutto il necessario per contribuire al successo di questa serata".

Poi Draghi ricorda i successi e gli insuccessi del Paese: dalla vittoria agli europei di calcio alla mancata qualificazione ai mondiali, passando per l'Eurovision, la finale di Wimbledon con berrettini e il premio nobel per la fisica a Giorgio Parisi. Poi il Premier ironizza: "Vivo nel terrore che l'accademia svedese ci ripensi e chiami Parisi per dirgli che si sono sbagliati".