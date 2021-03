Mario Draghi vaccinato a Roma con AstraZeneca

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19 nell'hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio. Draghi e la moglie, entrambi 73 anni, si sono vaccinati con AstraZeneca.

In conferenza stampa lo scorso 26 aprile, dopo la cabina di regia con i ministri sul decreto Covid con le misure dal 7 aprile, Draghi aveva annunciato che si sarebbe presto vaccinato con AstraZeneca. “Ho fatto la prenotazione, sto aspettando che mi rispondano, ma spero di farlo la settimana prossima”, aveva detto il premier. Per lui, come per il capo dello Stato Sergio Mattarella, nessuna corsia preferenziale.

Qualche giorno prima ancora, Draghi aveva ribadito. “Farò AstraZeneca, certo. Mi figlio l’ha fatto l’altro ieri a Londra”.