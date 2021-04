La mossa di Draghi per avere dosi extra di vaccino

"La disponibilità di vaccini non è calata, i numeri sono come prima di Pasqua, sta risalendo secondo il trend previsto. Non ho dubbi sul fatto che gli obiettivi vengano raggiunti". A garantirlo è il presidente del Consiglio, Mario Draghi, durante la conferenza stampa di ieri a Palazzo Chigi. L'obiettivo del piano vaccinale del commissario straordinario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo è di arrivare a mezzo milione di somministrazioni entro la fine di aprile. Un traguardo che, stando ai numeri delle forniture di oggi e alla luce del caso AstraZeneca col vaccino anglo-svedese consigliato solo agli over 60, sembra essere un miraggio.

Draghi tratta con Moderna per avere dosi extra di vaccino

Ecco perché l'Italia potrebbe a breve siglare un contratto con Moderna per avere dosi extra di vaccino rispetto a quelle già previste. Nel corso delle sue interlocuzioni telefoniche con i dirigenti delle case farmaceutiche produttrici, infatti, il premier Mario Draghi avrebbe sondato la possibilità di una fornitura aggiuntiva per il nostro Paese con la casa farmaceutica statunitense, scrive oggi la Repubblica.

In base all'accordo stipulato nel novembre scorso con la Commissione europea (160 milioni di vaccini per gli Stati membri), finora Moderna ci ha consegnato un milione e 320mila dosi nel primo trimestre. La presidente Ursula von der Leyen ha poi approvato un secondo contratto, nel mese di febbraio, per opzionare l'acquisto di altri 300 milioni di dosi nel 2021 e 2022. L'iniziativa di Draghi si muove fuori dal solco della contrattazione collettiva.

La trattativa con Moderna viene mantenuta nel riserbo più totale ma, stando a quanto risulta a la Repubblica, l'azienda americana sta valutando di accettare la proposta italiana. Che, in caso di esito positivo, non infrangerebbe il fronte comune europeo dell'approvvigionamento: gli accordi preventivi ("Advance purchase agreements") stipulati dalla Commissione attingendo al fondo di 2,7 miliardi di euro dell'Emergency support instrument, infatti, vietano sì la possibilità per i membri Ue di firmare singolarmente contratti preventivi con gli stessi produttori, ma consentono di farli successivamente sempre che non confliggano con la distribuzione concordata con la Commissione.

Moderna: gli anticorpi persistono 6 mesi dopo la seconda dose

Nelle scorse ore l'azienda farmaceutica statunitense ha comunicato che gli anticorpi indotti dal vaccino anti covid di Moderna persistono sei mesi dopo la seconda dose del vaccino (mRNA-1273). I dati sono pubblicati nella "Letter to Editor" del New England Journal of Medicine. Lo studio ha analizzato 33 adulti sani che hanno partecipato all'indagine di fase 1 guidata dal NIH sul vaccino Covid-19 di Moderna. Sono in corso studi che monitorano le risposte immunitarie oltre i 6 mesi.

"Siamo lieti che questi nuovi dati mostrino la persistenza degli anticorpi per 6 mesi dopo la seconda dose del nostro vaccino Covid-19", ha dichiarato Stéphane Bancel, amministratore delegato di Moderna. Questo, ha sottolineato, "ci dà ulteriore fiducia nella protezione offerta dal nostro vaccino. Restiamo impegnati a continuare ad affrontare la pandemia da Covid-19". Moderna, afferma la stessa azienda in una nota, "sta anche perseguendo una strategia di sviluppo clinico contro le varianti emergenti".