Per dimagrire o essere al top: i ragazzi si sballano con gli psicofarmaci

Non le droghe "classiche", ma gli psicofarmaci. Così gli adolescenti scelgono di sballarsi. La tendenza all'uso di psicofarmaci a scopo "ricreativo" è in aumento anno dopo anno e riguarda un giovane su 10. A portare l'attenzione su questo fenomeno sono gli esperti che prendono parte oggi al XXIV congresso nazionale della Società Italiana di Neuro-Psico-Farmacologia (Sinpf). "Gli psicofarmaci, insieme a un percorso terapeutico a 360 gradi - affermano gli psichiatri - sono fondamentali per curare le malattie mentali anche nei giovani e nei giovanissimi. Molte patologie curate per tempo nei giovani, garantiscono loro un futuro. Se questi farmaci sono invece usati con modalità non corrette possono avere ripercussioni negative".

Da qui la necessità per gli esperti di avviare campagne di sensibilizzazione e informazione anche con il coinvolgimento delle Istituzioni: dalla scuola, alla classe medica, dai medici di medicina generale alle famiglie.