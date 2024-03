È morto Giuseppe Granieri, pioniere della cultura digitale italiana

Si è spento a soli 55 anni a Potenza, la città dove era nato e dove viveva. Giuseppe Granieri è stato un vero e proprio pioniere della cultura digitale italiana. Nato nel 1968, meno di 30 anni dopo, nel 1996, quando il web era ancora un passatempo "esotico" e le connessioni facevano ancora "rumore" aveva fondato bookcafe.net, uno dei primi siti letterari italiani che coniugava cultura e mondo digitale. I social network ancora non esistevano, il dominio di Google era ancora lontano e in rete nascevano i primi forum di discussione e i primi blog. Granieri fu uno dei grandi animatori e studiosi della cosiddetta "blogosfera" italiana.

Tra i più preparati osservatori delle evoluzioni del web, dalle piattaforme in embrione fino all'avvento dei social media, Granieri aveva poi avviato collaborazioni con testate come La Stampa, Il Sole 24 Ore e l'Espresso. Era inoltre professore a contratto presso l'Università di Urbino Carlo Bo. Dal 2010 al 2013 è stato Direttore editoriale di 40k, startup italiana che pubblica libri digitale nel mercato Usa e italiano. Per l'editore Laterza aveva scritto "Blog generation", "La società digitale" e "Umanità Accresciuta", un saggio del 2009 attuale ancora oggi. La notizia della morte di Granieri si è diffusa rapidamente sui social media, dove ci sono tributi di tanti amici e colleghi.