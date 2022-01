Scoperta l'identità dell'uomo che avrebbe tradito Anna Frank, era un notaio anche lui ebreo

Sarebbe stato un notaio ebreo ad aver tradito Anna Frank e la sua famiglia rivelando il luogo in cui si nascondevano, e permettendo così ai nazisti di catturarli e portarli nei campi di sterminio. L’uomo, morto nel 1950, è stato accusato sulla base di sei anni di ricerche compiute da un agente in pensione dlel'Fbi e di una nota anonima ricevuta dal padre di Anne, Otto Frank, dopo il suo ritorno ad Amsterdam alla fine della guerra.

La lettera originale è scomparsa, ma una copia è stata trovata negli archivi della città di Amsterdam. La nota sostiene che Arnorld Van den Bergh, membro del consiglio ebraico, un organo amministrativo creato dai nazisti, avrebbe rivelato il nascondiglio della famiglia Frank insieme ad altri indirizzi usati dai clandestini per salvarsi dalle persecuzioni dei nazisti.

"Quando van den Bergh perse tutta la serie di protezioni che lo esentavano dal dover andare nei campi, dovette fornire qualcosa di prezioso ai nazisti con cui aveva contatti per permettere a lui e a sua moglie, in quel momento, di stare al sicuro", ha spiegato l'ex agente dell'FBI Vince Pankoke al programma 60 Minutes della CBS.

Alcune prove suggeriscono che Otto Frank potrebbe essere stato a conoscenza della cosa e averla tenuta segreta. Vince Pankoke crede che la paura di generare antisemitismo possa essere stata il motivo per cui questo fatto non è mai stato rivelato dall'uomo. "Ma dobbiamo capire che quanto fatto da van den Bergh nonostante fosse ebreo, dimostra solo che è stato messo in una posizione insostenibile dai nazisti per fare qualcosa per salvarsi la vita", ha sostenuto. L'uomo sarebbe stato spinto a parlare per salvare la sua vita e quella della sua famiglia, si sostiene nel documentario della CBS e nel libro che lo accompagna, The Betrayal of Anne Frank, di Rosemary Sullivan, basato sulla ricerca fatta dal detective in pensione dell'Fbi.

Anna Frank, la ragazza ebrea il cui diario divenne un simbolo della Shoah, fu arrestata il quattro agosto 1944 con le sette persone con cui si nascondeva nell'alloggio segreto di Amsterdam. Morì l'anno seguente nel campo di Bergen Belsen.

Pankoke ha definito questa indagine la più lunga e difficile in cui sia mai stato coinvolto, con un'enorme montagna di dati, documenti persi e testimoni deceduti. "Questo non era un caso freddo, il caso era congelato". Eppure è convinto di aver trovato la verità. "Poiché non c'è una prova del Dna o un filmato in un caso così vecchio, si deve sempre fare affidamento su prove circostanziali. Eppure la nostra teoria ha una probabilità di almeno l'85%. Non abbiamo una pistola fumante, ma abbiamo un'arma che scotta con dei bossoli vuoti accanto".