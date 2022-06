"Putin è una persona sensibile, mi prenderei un proiettile per lui"

"Potrei prendere una pallottola per Putin". In un’intervista a Good Morning Britain, su ITV, l’ex patron della Formula 1 Bernie Ecclestone difende a spada tratta il presidente russo che già di recente aveva definito un uomo "affidabile" e "di parola". Questa volta Ecclestone (noto per le sue dichiarazioni controcorrente e talvolta provocatorie) si è spinto anche più in là difendendo anima e corpo il capo di stato russo. Putin è "una persona di prima classe", ha affermato l'uomo d'affari, 91 anni, che del presidente della Federazione russa è anche un amico personale. Certo, "come noi uomini d'affari" anche Putin può aver "commesso degli errori", ha aggiunto, ma ciò che sta facendo "è qualcosa che pensava fosse positivo per la Russia".

'I'd still take a bullet for him.'



Bernie Ecclestone says Ukrainian President Zelensky should have listened to Putin to avoid war because Putin 'is a sensible person'. pic.twitter.com/jZ1hLnrYTU — Good Morning Britain (@GMB) June 30, 2022

D'altra parte, ha aggiunto, Putin è una persona "sensibile". La stessa stima non è riposta evidentemente in Zelensky, ovvero "quell'ex comico" che avrebbe potuto agevolmente fermare la guerra, e invece (a detta ovviamente di Ecclestone) non l'ha fatto. Secondo l'ex boss della F1 il presidente ucraino avrebbe infatti dovuto parlare con Putin "che è una persona ragionevole e lo avrebbe ascoltato e probabilmente avrebbe potuto fare qualcosa al riguardo". Parole che ovviamente stanno facendo discutere. I vertici della Formula 1 hanno già preso le distanze: quelle dell'ex patron del circus sono "opinioni personali" in "netto contrasto" con i valori dello sport.