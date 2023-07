Ecco perché Patrick Zaki ha rifiutato il volo di Stato per tornare in Italia

A distanza di giorni dal suo arrivo in Italia, Patrick Zaki spegne definitivamente le polemiche sul volo offerto dal governo italiano e rifiutato. Il ricercatore egiziano, che ha lasciato il carcere in seguito alla grazia concessagli dal presidente egiziano al Sisi, ha spiegato in un'intervista al programma In Onda su La7 trasmesso nella serata di ieri 27 luglio il motivo per cui ha deciso di rifiutare il volo speciale, messo a disposizione dal governo di Roma, per arrivare in Italia. "Perché non ho accettato? Come difensore dei diritti umani - ha spiegato Zaki a Luca Telese in studio - devo essere indipendente, devo essere trasparente, non devo prendere le parti di nessun partito. Anche quando sono stato rilasciato, ho detto che volevo mantenere trasparenza e indipendenza".

E poi ha precisato: "I soldi che avrebbero pagato per questo volo sarebbero stati soldi dei cittadini italiani, delle tasse", spiega il ricercatore egiziano che ha poi ringraziato l'esecutivo italiano. "Grazie dell'aiuto, ma in fin dei conti sono egiziano e non voglio prendere i soldi da altra gente e dalle loro tasse, non mi sentirei bene in qualità di essere umano e di difensore dei diritti umani".

Zaki è rientrato in Italia lo scorso 23 luglio con un normalissimo volo di linea. Arrivato a Milano Malpensa con un volo proveniente dalla città egiziana de Il Cairo, l'attivista ha proseguito verso Bologna, dove ha studiato e poi ha conseguito una laurea lo scorso 5 luglio con una votazione di 110 e lode. Zaki non ha incontrato le autorità dell'esecutivo di Roma.

Continua a leggere su Today.it...