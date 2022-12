Per l'Ecdc sono "ingiustificati" i tamponi ai viaggiatori dalla Cina, Bassetti rilancia: "Da fare in tutta Europa"

I tamponi obbligatori per i viaggiatori in arrivo dalla Cina sono ritenuti "ingiustificati" dall'Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. L'agenzia Ue si è espressa così riguardo le misure che l'Italia ha adottato, prima in Europa, in risposta al crescente numero di casi covid in Cina. L'Ecdc ha ricordato che i Paesi dell'Unione hanno "livelli relativamente alti di immunizzazione e vaccinazione", e che "le varianti che circolano in Cina stanno già circolando nell'Ue". Ed è proprio per via della maggiore immunità della popolazione europea, e della "precedente comparsa e successiva sostituzione delle varianti attualmente in circolazione in Cina", che l'agenzia ha definito "ingiustificati i controlli e le misure di viaggio sui viaggiatori provenienti dalla Cina". Le potenziali infezioni importate sono state "piuttosto basse" rispetto ai numeri che si hanno già quotidianamente, e che i sistemi sanitari "sono attualmente in grado di gestire", ha aggiunto l'Ecdc.

Bassetti: "Tutta l'Ue deve fare tamponi a chi arriva dalla Cina"

"Controllare i viaggiatori che provengono dalla Cina con tamponi molecolari, non solo a livello italiano, ma a livello europeo, visto che il 95% di chi arriva in Italia ci arriva attraverso triangolazione da altri hub". Secondo Matteo Bassetti, direttore della clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, questo è il primo modo per contrastare "la potenziale bomba biologica cinese". Secondo punto indicato dall'infettivologo in un post su Facebook è "sequenziare il più possibile per capire se ci siano mutazioni di Omicron non ancora conosciute o diverse da Omicron stessa, magari resistenti ai vaccini".

Infine, "spiegare a chi ancora non l'ha fatto di prenotarsi per la dose di richiamo, parliamo unicamente di over 65 e fragili". Per Bassetti, "se faremo queste cose semplici e urgenti, oltre che fondamentali, credo potremo continuare a vivere la nostra vita senza pericolosi ritorni al passato. È giusto essere preoccupati, ma non bisogna assolutamente avere paura. Attenzione al fenomeno senza allarmismo".