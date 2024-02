Edilizia, i dati choc: irregolarità in 3 cantieri su 4 (e col superbonus va peggio)

Il crollo al cantiere dell'Esselunga, con la tragedia delle vite spezzate di cinque operai, ha riportato sotto l'occhio dei riflettori della politica il tema delle morti sul lavoro. Una piaga che colpisce soprattutto l'edilizia dove il tasso di irregolarità appare molto alto. I numeri li ha snocciolati oggi, mercoledì 21 febbraio, la ministra del lavoro Calderone al Consiglio dei ministri dove si è discusso di misure urgenti per contrastare il fenomeno. E non sono certo incoraggianti.

Nell'edilizia 3 cantieri su 4 sono irregolari

In particolare in edilizia, secondo quanto riportato dai dati raccolti dagli ispettorati per il lavoro, il livello di aziende che presentavano irregolarità è stato del 76,48%. In questo settore quindi, più di tre cantieri su quattro sono di fatto non a norma. E le cose peggiorano in caso di aziende impegnate nei lavori collegati al cosiddetto superbonus, in questo caso il tasso di irregolarità raggiunge l'85,2% delle ispezioni effettuate.

Secondo l'ultimo rapporto Inail, le denunce di infortunio sul lavoro presentate tra gennaio e dicembre sono state 585.356 (-16,1% rispetto al 2022). Di queste ben 1041 hanno avuto un esito mortale. Un numero in leggero calo rispetto al 2023 (-4,5%), ma ancora ingente. Complessivamente nel corso del 2023 sono morte più di 3 persone ogni giorno per un incidente sui luoghi di lavoro.

Le contromosse del governo: più ispettori e sanzioni più severe

Numeri che stanno smuovendo anche la maggioranza. Secondo le ultime indiscrezioni sul tavolo del governo ci sarebbero allo studio varie misure. In particolare l'esecutivo intende inasprire le pene per chi assume lavoratori in nero, mentre qualora vengano accertate gravi violazioni sulla sicurezza per le imprese scatterà l'interdizione dagli appalti da due a cinque anni. Non solo: le imprese irregolari vedranno decadere eventuali benefici fiscali. Inoltre viene prevista una valutazione di congruità del costo della manodopera in relazione al costo dell'intero appalto per evitare irregolarità.

La ministra Calderone ha specificato che nel 2024 sarà possibile sviluppare un'attività investigativa specifica maggiore del 40% rispetto al 2023. Inoltre, viste le risultanze in ordine all'altissima incidenza di irregolarità nel campo della salute e della sicurezza sul lavoro, la ministra ha annunciato che saranno sbloccate le assunzioni per incrementare il contingente degli ispettori del lavoro, del nucleo ispettivo Carabinieri e del personale ispettivo di Inps e Inail.