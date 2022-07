Edoardo Di Pietro, primo laureato nel metaverso: alla discussione si presenta l'avatar

Si chiama Edoardo Di Pietro e potrà vantarsi per il resto della sua vita di essere stato il primo italiano a discutere una tesi di laurea nel metaverso. È successo questo pomeriggio al campus Einaudi di Torino dove lo studente senese di è laureato in Comunicazione, Ict e Media. Nel cortile del campus ad ascoltarlo e guardarlo attraverso portatili e smartphone c'erano i suoi amici, e ognuno prima dell'inizio della discussione si era dotato di un proprio avatar. Così come Edoardo che nella realtà indossava un elegantissimo vestito blu, mentre nel metaverso era molto più casual: scarppe da ginnastica, felpa bianca e jeans grigi. L'unica cosa che ha accomunato fantasia e realtà è stata la chioma riccia e rossa di Edorardo.

"Un pochino ho capito cosa ha fatto mio figlio perché l'ho seguito, non sono tanto espertà però", ammette la mamma che poi sorridendo chiosa, "è una cosa troppo complessa, per me soprattutto". Ciò però non toglie l'orgoglio di vedere - nella realtà - un figlio laurearsi. Sì, perché la donna ha assistito alla laurea in presenza e non nel metaverso. Ma cosa è il metaverso? "È un universo virtuale parallelo online dove si interagisce tramite avatar ed è possibile socializzare, fare acquisti, fare tutto ciò che si può fare nella realtà. Queste sono le prospettive. È molto più di skype perché può garantire un maggior senso di presenza".

Perché discutere la tesi nel metaverso? "Persone a me care non hanno potuto partecipare in presenza per le restrizioni covid e ho fatto questa scelta per aiutare le persone a partecipare alla mia laurea". Quali sono le perplessità sul metaverso? "Le perplessità sono legate a cosa potrà essere, quali effetti politici e sociali potrà avere un'innovazione del genere; quali sono gli effetti economici. C'è chi investe in questi mondi virtuali. Non è detto che un futuro nel metaverso possa essere migliore, tutto sta in come utilizzeremo il mezzo".