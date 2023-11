Educazione sessuale a scuola, l'Italia un esempio negativo: "Lontana da standard olistici dell'Oms"

Dopo il brutale omicidio di Giulia Cecchettin da parte dell'ex fidanzato Filippo Turetta in Italia si è aperto un dibattito sulla necessità inserire nei programmi educativi l'educazione sessuale e affettiva sin dalla tenera età per mettere un argine ai casi di femminicidio e, più in generale, alle violenze nei rapporti di coppia e familiari. Al momento questa formazione nelle scuole è facoltativa, lasciata alla volontà di presidi e insegnanti, senza che ci sia un coordinamento a livello nazionale. Nel resto di Europa esistono regole un po' differenti: in 19 paesi su 27 l'educazione alle relazioni e alla sessualità risulta obbligatoria, ma ci sono comunque profonde differenze rispetto alle tematiche trattate, all'approccio e alla formazione degli insegnati. Vediamo insieme quali sono i punti salienti dei sistemi educativi europei e come si potrebbe migliorare la formazione anche nel nostro Paese, per evitare che, come nella celebre serie di Netflix Sex Education, i ragazzi finiscano col chiedere consigli a un compagno di classe che si finge un esperto in materia.

Educazione a 360°

Numerosi studi negli ultimi decenni hanno riconosciuto e dimostrato che l'insegnamento degli aspetti cognitivi, emozionali, sociali e fisici della sessualità può determinare una serie di effetti positivi, sia in termini di salute sessuale e riproduttiva dei bambini e dei giovani, come pure sul piano sociale per lo sviluppo di relazioni sane. A livello più ampio, questo tipo di educazione migliora l'uguaglianza di genere, il rispetto dei diritti umani, come pure il benessere e la sicurezza dei bambini e dei giovani. Secondo alcuni studi, i programmi di educazione sessuale che includono un approccio basato sui diritti di genere o sulle abilità sono collegati a risultati come la riduzione del rischio di abuso sessuale sui minori e l'affermazione di norme che garantiscono l'eguaglianza tra i generi. Nei giovani aumentano inoltre la fiducia, l'autostima e una maggiore capacità di costruire relazioni sane. In questo campo offre un riferimento importante l'Unesco, che ha precisato come un'educazione alla sessualità efficace dovrebbe adottare un approccio globale, integrando aspetti cognitivi, emotivi, fisici e sociali. La gamma di argomenti inseriti nei programmi dovrebbe quindi spaziare dalla salute sessuale e riproduttiva (compresi temi come le malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze giovanili), fino alle relazioni, all'orientamento sessuale e ai ruoli di genere. Gli obiettivi e gli standard che l'Unione europea sarebbe tenuta a rispettare, sono stati definiti sia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) che da altre agenzie delle Nazioni Unite.

Obbligatoria o facoltativa

Nonostante Bruxelles sin dal 2013 abbia individuato le politiche per l'educazione sessuale da realizzare a livello europeo, le differenze tra Paesi membri restano profonde. L'educazione sessuale rimane di competenza degli Stati membri, con decisione spesso prese a livello regionale o addirittura locale, assumendo caratteristiche molto differenti sia nei contenuti, che in termini di organizzazione ed erogazione dei corsi. In base all'ultimo report della Commissione europea, risalente al 2019, in 19 Stati membri è obbligatorio che le scuole offrano un qualche tipo di educazione alla sessualità, mentre risulta facoltativa in altri otto Paesi membri. L'obbligo vige ad esempio in Austria, Portogallo, Grecia e Francia, come pure in Irlanda, Belgio, Olanda, Germania, Svezia, Finlandia e Polonia. Oltre che in Italia, l'educazione sessuale è facoltativa in Paesi come Spagna, Croazia, Romania e Bulgaria.

L'età e i contenuti

Il primo fattore che differisce molto riguarda l'età in cui i bambini ricevono per la prima volta l'educazione alla sessualità, sia nei Paesi in cui è obbligatoria, sia quando è facoltativa. In alcuni Stati una qualche forma di educazione alla sessualità avviene sin dalla scuola primaria (5-10 anni), mentre in altri viene offerta solo successivamente, a livello secondario inferiore o superiore (dagli 11 o dai 14 anni in su). Gran parte degli Stati membri insieme agli aspetti biologici della sessualità, inserisce anche elementi che riguardano l'amore, il matrimonio, le relazioni di coppia o la famiglia, come incoraggiato dall'Unesco e dall'Oms. Anche tra i Paesi che offrono una formazione più estesa, ci sono però notevoli differenze. In Slovacchia ad esempio l'educazione alla sessualità spesso si concentra sul matrimonio tradizionale e sui valori della famiglia (tanto che il programma si intitola "educazione al matrimonio e alla convivenza"). Discorso diverso per la Danimarca che adotta un approccio più ampio, includendo l'esplorazione di diversi tipi di relazioni. Solo un numero esiguo di Stati membri si concentra sulle questioni relative ai ruoli e agli stereotipi di genere, all'insegnamento del consenso reciproco, alle questioni Lgbt+, affrontando anche la questione della sessualità sui media online. Si tratta ad esempio di Austria, Germania, Belgio, Danimarca e Finlandia. L'approccio definito "olistico", che include anche aspetti emotivi e sociali, è stato riconosciuto nei seguenti Stati: Austria, Belgio, Finlandia, Spagna, Germania, Paesi Bassi, Malta, Estonia,Slovacchia, Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Portogallo ed Estonia.

Non solo rischi e pericoli

Nel report del 2019 l'Italia viene presentata come un "esempio" negativo. Non solo l'educazione alla sessualità rimane facoltativa, dipendendo dalla volontà dei dirigenti scolastici, ma tende a concentrarsi esclusivamente sugli aspetti biologici,anziché integrare quelli psicologici, sociali o emotivi. Non sempre però va meglio nei Paesi in cui vige l'obbligo di questa formazione. Un caso peculiare è quello dell'Irlanda, dove l'educazione sessuale e alle relazioni (Rse) viene impartita come parte di un programma di sviluppo sociale, personale e della salute (Sphe). L'insegnamento si concentra in gran parte sugli aspetti biologici, con particolare attenzione alla prevenzione dei rischi, incoraggiando l'astinenza e la prevenzione. Una consultazione di studenti, insegnanti, genitori e altre parti interessate, ha quindi raccomandato che questo programma adotti un approccio più olistico bilanciando la discussione dei rischi e dei pericoli con gli elementi positivi delle relazioni. Autostima, media online, tipi di contraccezione e le questioni Lgbt+ sono i principali temi da integrare.

L'esempio migliore

Nel dossier dell'esecutivo europeo viene presentato come esempio positivo quello dell'Austria, dove l'educazione alla sessualità è stata valutata come "completa e olistica" dai rappresentanti delle Ong qualificate in questa materia, essendo progettata in base agli standard dell'Oms. Il programma, oltre che su aspetti biologici e sulla prevenzione delle gravidanze precoci, contempla anche le questioni relative all'identità sessuale, alla violenza di genere, al consenso reciproco e ai media online, pensiamo ad esempio al proliferare di siti pornografici. Le nuove ordinanze emanate in questa materia da parte del ministero dell'Educazione austriaco sono frutto di una consultazione con un gruppo di lavoro che comprendeva esperti di educazione e professionisti della salute.

Insegnanti impreparati

Tra gli elementi che costituiscono un problema comune per l'educazione alla sessualità figura la mancanza di una formazione obbligatoria e sostanziale degli insegnanti. Questo punto accomuna quasi tutti gli Stati membri dell'Ue. Quasi la metà dei Paesi in cui l'educazione alla sessualità è obbligatoria riporta solo sessioni di formazione apposite su base volontaria per gli insegnanti (Belgio, Danimarca, Germania, Irlanda, Lettonia, Malta, Polonia e Paesi Bassi). In molti casi le autorità locali e regionali deputate non investono sulla formazione, ma si limitano a fornire linee guida e materiale didattico sull'argomento provenienti dal ministero dell'istruzione. La formazione obbligatoria sull'educazione alla sessualità la riscontriamo solo in Finlandia, Estonia e Svezia, mentre Repubblica Ceca e Francia offrono una formazione più breve. Entro il 2020 avevano promesso di migliorare su questo aspetto Irlanda, Lussemburgo e Finlandia.

Il ruolo di politica e genitori

Altri elementi che possono influire negativamente sul'educazione alla sessualità derivano dal fatto che in molti Stati membri questa decisione è lasciata alla discrezione dei governi locali, delle scuole e dei singoli insegnanti, con livelli variabili di coinvolgimento nazionale. Differenze considerevoli si riscontrano quindi sia a livello regionale che tra scuole dello stesso territorio e persino tra classi dello stesso istituto. In Germania, ad esempio, il quadro di riferimento per l'educazione alla sessualità elaborato dalle autorità federali può essere interpretato in modo diverso. Questo incide sulla durata del tempo dedicato, sugli argomenti trattati e sul modo in cui questa formazione viene integrata nelle lezioni. Altro punto dolente riguarda i genitori, che in diversi Stati membri hanno la possibilità di escludere i figli da molti aspetti dell'educazione alla sessualità, come può avvenire in Austria, Bulgaria, Irlanda e Slovacchia.

Il caso più eclatante è quello della Polonia, dove pur essendo l'educazione alla sessualità obbligatoria permane una diffusa opposizione da parte della popolazione, anche a causa dell'influenza ultracattolica e conservatrice. In pratica quindi questi corsi sono offerti di rado. A questo proposito, in passato il Parlamento europeo ha condannato i tentativi legislativi del governo polacco di criminalizzare l'educazione alla sessualità, che si era appellato ad un reato di "promozione di comportamenti sessuali tra i minori". Sempre in tema di opposizione dei genitori, in Belgio all'inizio di settembre sono stati bruciati sei edifici scolastici nella città di Charleroi, mentre altre due scuole sono state prese di mira a Liegi, sempre nella regione della Vallonia. Le indagini della polizia conducono tutte nella stessa direzione: un movimento che unirebbe genitori ultraconservatori sia cattolici che musulmani, insieme a complottisti di vario genere, contrari al programma scolastico Evras. L'acronimo fa riferimento a "Educazione alla vita relazionale, affettiva e sessuale": un corso di appena due ore all'anno per due fasce d'età destinato a rispondere alle domande degli studenti su queste delicate tematiche, accusato dai delatori di supportare la pedofilia.