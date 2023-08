Centinaia di operai dell'Electrolux disertano il lavoro per il caldo record

Alcune centinaia di operai dello stabilimento Electrolux di Susegana (Treviso) oggi hanno scelto di andarsene prima della fine del primo turno o di non presentarsi al secondo a causa degli eccessivi valori di temperatura registrati in alcuni reparti della fabbrica. Lo riferiscono le Rsu aziendali, evidenziando come, a fronte di una precisa richiesta di sospendere le lavorazioni nelle ore più calde della giornata, la direzione aziendale abbia dato una risposta negativa.

In base alla facoltà che consente ai responsabili della sicurezza di decretare l'esistenza di condizioni di lavoro giudicate impraticabili, su base volontaria, circa in centinaio di operai entrati con il primo turno del mattino alle 13 hanno interrotto il servizio che sarebbe dovuti durare fino alle 16. Altre centinaia di lavoratori, assegnati al secondo turno, non si sono presentate al lavoro per le alte temperature.

Il termometro in più aree dello stabilimento, in particolare nei locali delle "vecchie" produzioni di frigoriferi modello "Cairo", nel reparto imballaggi e altri, avrebbe toccato in giornata i 34 gradi. Le condizioni ambientali, riferiscono ancora i sindacati, sono però rese più pesanti da un'elevata concentrazione di umidità e dal fatto che, per loro natura, le linee di montaggio vincolano rigidamente gli operatori a rimanere sul posto impedendo pause anche di pochi secondi per poter bere o raffrescarsi il volto con l'acqua.

