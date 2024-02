Musk: "Il primo paziente con chip nel cervello controlla il mouse con il pensiero"

Muovere un oggetto con il solo pensiero non è più roba da fantascienza. Come annunciato da Elon Musk, il paziente al quale è stato impiantato il chip cerebrale di Neuralink - start-up di neurotecnologie dello stesso Musk - è ora in grado di controllare il movimento di un mouse con la sola forza del pensiero.

"Il paziente sembra essersi ripreso completamente senza effetti negativi di nostra conoscenza ed è in grado di controllare il mouse e di muoverlo sullo schermo semplicemente pensando", ha affermato il miliardario, citato da Cnbc.

Il chip era stato impiantato nel cervello dell'uomo lo scorso gennaio, dopo alcuni mesi dall'annuncio con il quale Neuralink affermava di aver sviluppato un impianto cerebrale progettato per consentire agli esseri umani a utilizzare i propri segnali neurali per controllare le tecnologie esterne.

Lo scopo di utilizzo è principalmente medico, con l'opportunità di ripristinare le capacità perdute come vista, la funzione motoria o linguaggio, ma non è escluso che il ventaglio delle possibilità dischiuse da questa potente tecnologia possa andare molto oltre l'obiettivo dichiarato.

The first human received an implant from @Neuralink yesterday and is recovering well.



Initial results show promising neuron spike detection. — Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2024

L’azienda mesi fa aveva annunciato che avrebbe iniziato a reclutare volontari per una sperimentazione clinica per testare il suo dispositivo, una “interfaccia cervello-computer” per captare l’attività elettrica dei neuroni e convertire tali segnali in comandi per controllare un dispositivo esterno.