Elon Musk deve lasciare Twitter: lo chiedono gli utenti

Elon Musk deve lasciare la guida di Twitter, o almeno è quello che chiedono gli utenti della piattaforma. Musk aveva pubblicato un sondaggio sul suo profilo rivolgendosi ai suoi oltre 122 milioni di follower: "Chi mi segue decida se resto a capo di Twitter", aveva scritto il miliardario statunitense. Dopo la pubblicazione del sondaggio Musk aveva pubblicato un messaggio che sembrava una velata minaccia ai suoi seguaci: "Stai attento a ciò che desideri, perché potrebbe verificarsi".

Il risultato del sondaggio: gli utenti cacciano Musk

Tramite un sondaggio, Musk ha chiesto ai suoi follower: "Dovrei dimettermi dalla guida di Twitter? Mi atterrò ai risultati di questo sondaggio". Al sondaggio hanno partecipato oltre 17,5 milioni di utenti, e il risultato è stato chiaro: il 57,5 per cento ha votato "Sì", mentre il restante 42,5 per cento ha votato "No".

Dunque, secondo quanto detto da lui stesso, Musk ora dovrebbe abbandonare il suo ruolo di Amministratore delegato di Twitter. Musk dà molta importanza alle opinioni degli utenti tramite continui sondaggi proposti sul suo profilo. A breve dovrebbe arrivarne un altro che riguarderà le regole di Twitter. A novembre Musk aveva lanciato un sondaggio sulla riammissione dell'account dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, bannato dalla piattaforma dopo dei tweet che aizzavano i suoi follower nei giorni successivi all'assalto al Congresso degli Stati Uniti, sul colle del Campidoglio a Washington, e che erano in contrasto con le norme antiviolenza sottoscritte dagli utenti.

Al sondaggio votarono oltre 15 milioni di persone e vinse il "Sì", con il 51,8 per cento delle preferenze. Elon Musk risposte commentando: "Vox Populi vox Dei". Da verificare se il detto sarà vero anche per il sondaggio che lo riguarda in prima persona.