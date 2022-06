La profezia di Elon Musk sull’estinzione degli italiani si avvererà?

Calo delle nascite (Foto Ansa)

Se gli italiani non fanno più figli si estingueranno, questa è l’ultima spaventosa profezia di Elon Musk, il visionario imprenditore di Tesla e Space X da sempre attento al problema dello spopolamento globale. Lui, padre di otto figli, si definisce una “rara eccezione” visto che “contrariamente a quanto molti pensano, più una persona è ricca, meno figli ha. La maggior parte delle persone che conosco ha zero o un figlio”, ha scritto in un post. Solleticato con un grafico sulla natalità pubblicato su Twitter dal ricercatore di sicurezza informatica Andrea Stoppa, Musk non ha potuto che rispondere così: “L’Italia non avrà più popolazione se questa tendenza continuerà”. In effetti l’anno scorso il nostro Paese ha registrato un numero di nuovi nati tra i più bassi al mondo. Nel 2021 l’Italia in termini di natalità ha toccato i livelli più bassi mai visti prima, con poco più di un figlio per donna (dati Istat). Continuando di questo passo, la popolazione in Italia diminuirà del 20% entro il 2070, con 12 milioni di persone in meno e con impatti pesanti sull’economia (è possibile pensare che il Pil debba crescere all’infinito?) e sulla qualità di vita degli italiani.

Come mai in Italia si fanno sempre meno figli? Prima di tutto dobbiamo dire che il trend al ribasso è generalizzato: negli Usa è da circa 50 anni che il tasso di fertilità viaggia sotto la soglia dei 2,1 figli per donna, livello minimo necessario per mantenere invariata la popolazione nel tempo. Nel nostro Paese, invece, è da circa 10 anni che le nascite sono in costante calo. Le motivazioni che scoraggiano le coppie dal fare figli sono tantissime, personali e di contesto. Molto spesso alla base di questa decisione, però, ci sono problemi economici. A volte non si tratta di una scelta ponderata, ma di una sorta di imposizione. Perché? Prima di tutto perché i giovani di oggi fanno fatica a trovare un lavoro stabile e ben pagato, situazione che non permette loro di comprare una casa e progettare un futuro insieme. Secondo poi perché crescere un figlio è sempre più costoso, specie ora con l’inflazione che galoppa verso il 7%. Secondo un’indagine Moneyfarm crescere un figlio fino a 18 anni costerebbe quasi 140mila euro, più di 7mila euro per ogni anno di vita del bambino. Si tratta di una bella cifra considerando che lo stipendio medio netto in Italia si aggira sui 21,4 mila euro l’anno e che la retribuzione dei giovanissimi è molto più bassa. Un uomo tra i 20 e i 24 anni guadagna 11.456 euro lordi l’anno (8.036 le donne) con tirocini e stage, tra i 25 e i 29 anni 16.968 euro (13.414 le donne) e 21.159 euro tra i 30 e i 34 anni (15.981 le donne). Queste cifre spiegano anche come mai l’Italia è tra i paesi europei in cui le donne partoriscono il primo figlio più in là negli anni: a 31 anni rispetto ai 28-29 del resto d’Europa.

Chi non ha un buon lavoro o non ha una famiglia benestante su cui contare ci penserà due volte prima di mettere al mondo una nuova vita. Fare figli oggi, infatti, non è alla portata di tutti, basti pensare che ancora prima della nascita ci sono da mettere in conto tra i 5.600 e i 19.300 euro. Le spese poi aumentano di pari passo con l’avanzare dell’età dei figli:

da 0 a 3 anni si spendono tra i 10mila e i 25mila euro;

da 4 a 5 anni tra i 10mila e i 27mila euro;

da 6 a 11 anni tra i 28mila e i 48mila euro;

da 12 a 18 anni tra i 45mila e i 74mila euro.

Come mai le fasce di prezzo oscillano così tanto? Dipende da cosa si compra e da quali attività si fanno fare ai propri figli. Mediamente il costo dell’abbigliamento fino ai 18 anni ammonta attorno ai 10mila euro ma se si scelgono capi non firmati la cifra si dimezza. Poi ci sono le attività sportive, le spese per i dispositivi tecnologici, i campi estivi, i corsi di inglese, i viaggi studio all’estero, cose che possono permettersi solo i più fortunati ma che ogni genitore vorrebbe per il proprio bambino. In passato si facevano tanti figli per lavorare la terra o accudire il bestiame, i figli erano una benedizione, tanto si mangiava quello che si coltivava e di spese extra ce ne erano davvero poche. Oggi ci ritroviamo a parlare di quanto costa fare un figlio con una freddezza che sminuisce tutta l’incommensurabile gioia dell’evento. Questo accade perché mettere al mondo un bambino senza poi poterlo crescere in maniera adeguata rischia di diventare una condanna per genitori e figli, una condanna alla povertà, povertà in cui vivono persino coloro che possono contare su un lavoro ‘regolare’. Il tema dell’aumento dei salari che sta infiammando il dibattito in questi giorni ci porta a fare un’importante riflessione anche sul tema della denatalità, perché per non estinguerci dobbiamo fare figli, per fare figli dobbiamo avere stipendi adeguati al costo della vita. L’equazione sembra semplice ma non tutti riescono a comprenderla.