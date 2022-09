Via libera dell'Ema ai vaccini contro la variante Omicron

Disco verde dall'Ema, l'Agenzia europea del farmaco, per i nuovi vaccini di Pfizer-Biontech (Comirnaty) e di Moderna (Spikevax) contro la variante Omicron di Covid-19. I nuovi prodotti sono destinati a persone di età pari o superiore a 12 anni che hanno ricevuto almeno la vaccinazione primaria contro il coronavirus.

L'Ema spiega che studi hanno dimostrato che i due vaccini bivalenti possono innescare forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il ceppo originale SarsCov2 in persone precedentemente vaccinate. In particolare, sono più efficaci nell'innescare risposte immunitarie contro la subvariante BA.1 rispetto ai vaccini originali.

"Gli studi hanno dimostrato che possono innescare forti risposte immunitarie contro Omicron BA.1 e il ceppo Sars-Cov-2 originale in persone precedentemente vaccinate", ha spiegato l'Ema in una nota. L'Agenzia con sede ad Amsterdam ha chiarito che gli effetti collaterali osservati con i vaccini adattati erano paragonabili a quelli osservati con i sieri prodotti prima dell'arrivo della variante Omicron: tipicamente lievi e di breve durata.

Gli italiani dovranno attendere il pronunciamento dell'Aifa, l'Agenzia Italiana del Farmaco, in programma il prossimo 5 settembre. Il ministro della Salute Roberto Speranza si dice però ottimista. "Credo che le prime forniture (del nuovo vaccino, ndr.) arriveranno intorno alla prima decade di settembre", ha detto il titolae del dicastero intervenendo alla trasmissione '30 minuti al Massimo' condotta dal direttore de La Stampa, Massimo Giannini.

Resta comunque alta l'attenzione. Il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta, commentando i dati del monitoraggio sul coronavirus nella settimana 24-30 agosto, ha messo in guardia sulla possibilità di una recrudescenza dei casi. I "numeri destinati ad aumentare con la ripresa delle attività lavorative, la riapertura delle scuole, la maggiore frequentazione dei luoghi chiusi, la decadenza dell'obbligo di mascherina sui mezzi pubblici dal 30 settembre e la ventilata riduzione del periodo di isolamento da 7 a 5 giorni previo test negativo e da 21 a 15 giorni per i positivi", ha affermato il numero uno della Fondazione Gimbe.

Le previsioni però non sono pessimiste. Cartabellotta ha osservato come la diffusione di Centaurus da ormai tre mesi non abbia il sopravvento su Omicron 5, tanto che l'European Centre for Disease Control and Prevention l'ha classificata come "variante di interesse" e non "di preoccupazione.