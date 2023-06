Le parole del Papa per Emanuela Orlandi, fratello Pietro: "Caduto il tabù"

A 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi sono arrivate parole di vicinanza del Papa alla famiglia della cittadina vaticana di cui non si hanno più notizie dal 22 giugno del 1983. "In questi giorni ricorre il 40esimo anniversario della scomparsa di Emanuela Orlandi. Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere ancora una volta la mia vicinanza ai familiari, soprattutto alla mamma, e assicurare la mia preghiera - ha detto Papa Francesco all'Angelus -. Estendo il mio ricordo a tutte le famiglie che sentono il dolore di una persona cara scomparsa".

Il fratello di Emanuela, Pietro, aveva sperato che Papa Francesco dicesse qualcosa in occasione di questa importante ricorrenza. "Che cosa possa dire non lo so, due parole di speranza, sono passati 40 dalla scomparsa di una cittadina vaticana, che dica, mi auguro che si possa arrivare alla verità e dare giustizia a questa ragazza, queste parole cambierebbero molte situazioni", aveva dichiarato mentre stava prendendo avvio il sit-in in largo Giovanni XXIII. I manifestanti del sit-in si sono poi spostati in Piazza San Pietro per l’Angelus con striscioni al seguito e con la famosa foto segnaletica di Emanuela 15enne, diramata all'epoca della scomparsa.

Pietro Orlandi: "Il Papa in questo momento vuole che si arrivi alla verità"

"È stato un segnale positivo, credo che questo sia un bel passo avanti", ha commentato a caldo Pietro Orlandi. "Il tabù Emanuela Orlandi è caduto finalmente. Il Papa ha ricordato Emanuela Orlandi, il fatto di pregare è un segnale di speranza per arrivare alla verità". Secondo Pietro le parole del Papa sono un chiaro messaggio per la Commissione parlamentare. "Lo prendo come un segnale positivo e spero che questo segnale sia ascoltato da quei senatori che si stanno opponendo alla commissione perché devono sapere anche loro che evidentemente anche il Papa in questo momento vuole che si arrivi alla verità".

"La storia non finirà certo con questo Angelus - ha aggiunto Pietro -. Finirà quando avremo la verità ma quello di oggi però è un bel passo avanti perché le altre volte che siamo venuti qua era stato detto per esempio che era stata negata la possibilità alla stampa di entrare mentre questa volta ci hanno fatto venire liberamente anche con gli striscioni".

