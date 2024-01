Cosa sappiamo sulla festa "con sparo" di Pozzolo e Delmastro che imbarazza Meloni (e spuntano vecchi tweet sulle armi)

Punto primo: la cosa più importante è che non ci sono state conseguenze serie per chi è stato ferito. Punto secondo: le polemiche sono inevitabili, come è inevitabile che il caso diventi l'argomento del giorno nel dibattito politico in un altrimenti sonnolento 2 gennaio. A Capodanno con i parlamentari di Fratelli d'Italia può capitare che ti sparino, anche se sei in una sperduta sede della pro loco.

L'ultimo dell'anno a Rosazza (comune di soli 99 abitanti in provincia di Biella) un colpo è partito accidentalmente dalla pistola carica del deputato Emanuele Pozzolo (arma legalmente detenuta, dice di non aver premuto lui il grilletto), ferendo il genero di un agente della scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, che era tra i partecipanti. Episodio grave e grottesco. La persona colpita di striscio dal proiettile se l'è cavata con una prognosi di pochi giorni. Poteva andare molto peggio.

Uno sparo all'improvviso alla fine della festa

Non da oggi il partito di Meloni e quello di Salvini spingono per un'idea di importazione statunitense di minori limitazioni nel possesso legale di armi. Per la premier questo episodio non ha nessun significato politico. Ma se un uomo politico di primo piano porta una pistola carica a una festa alla quale è presente un membro di governo, e non sa fare in modo che non sia un pericolo o che nessuno vi possa mettere le mani sopra, c'è un problema. Grosso. "Meloni chiarisca subito", chiede la Schlein. "Arroganza, irresponsabilità, stupidità: come definire un deputato, Pozzolo, che va a una festa di Capodanno con la pistola carica? Di quale partito? FdI, gli stessi della proposta di legge che avrebbe consentito ai 16enni di girare con fucili da caccia". Così Matteo Ricci, primo cittadino di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem.

"In Fratelli d'Italia ci mancava pure il parlamentare 'pistolero'. Auspichiamo che si faccia subito chiarezza su quanto accaduto. Non c'è fine al peggio", dicono dal Movimento 5 stelle.

"Assurdo trasformare un incidente in un caso politico", si difende Fdi. Ma la premier non avrebbe gradito la circostanza di un parlamentare che va a una festa armato di pistola e Pozzolo rischia la sospensione o addirittura l'espulsione dal partito. "L'incidente accaduto a Biella a una festa la sera di Capodanno che ha visto una persona ferita, per fortuna in modo lieve, da un colpo esploso da un'arma legalmente posseduta dall’On. Pozzolo di FdI, non ha alcuna rilevanza politica. Si tratta di un fatto di cronaca sul quale le autorità competenti faranno le dovute verifiche per accertare le responsabilità. Qualora dovessero emergere comportamenti irregolari o inadeguati da parte dell'onorevole Pozzolo, saranno presi gli opportuni provvedimenti anche da parte del partito. Assurdo il tentativo di trasformare quanto accaduto in un caso politico per attaccare Fratelli d’Italia", si legge in una nota di Fratelli d'Italia.

Il colpo partito da un mini-revolver

La festa era stata organizzata dalla sorella del sottosegretario, Francesca Delmastro, sindaca del piccolo centro turistico dell'alta Valle Cervo. In base una prima ricostruzione, Pozzolo (che possiede il porto d'armi) stava mostrando l'arma, un mini-revolver North american arms LR22. Un colpo è partito accidentalmente, raggiungendo alla gamba il parente dell'agente di scorta, un 31enne, soccorso in ospedale e subito dimesso. "Confermo che il colpo di pistola - da me detenuta regolarmente - che ha ferito uno dei partecipanti alla festa è partito accidentalmente, ma non sono stato io a sparare" ha dichiarato poi Pozzolo alle agenzie.

Delmastro non si è accorto di nulla

Il sottosegretario Delmastro al momento dello sparo era "fuori nel piazzale". "Non mi sono accorto di nulla. Era l’una passata, la festa era praticamente finita. Ero fuori nel piazzale e stavo caricando in macchina le prime borse con il cibo che era avanzato e diviso tra tutti - ha detto, secondo quanto riportano oggi i principali quotidiani - Sono rientrato per prendere altre borse, quando mi hanno raccontato che era partito un colpo di pistola e che una persona era rimasta ferita. Nel frattempo la mia scorta voleva allontanarmi, ma siccome era chiaro che non correvo alcun pericolo, ho deciso di restare per accertarmi dell’arrivo tempestivo dei soccorsi e poi delle forze dell’ordine. Per quanto riguarda la dinamica non ero presente e non ho nulla da dire".

Non è chiaro se Pozzolo si sia poi rifiutato o meno di sottoporre i suoi vestiti al test dello stub, che avrebbe permesso di accertare la presenza o meno di eventuali tracce di polvere da sparo. L'immunità parlamentare in teoria protegge deputati e senatori da perquisizioni personali. Indagano i carabinieri di Biella per fare piena luce sull'incidente. Saranno decisivi i testimoni. Potrebbe essere contestato l'omesso controllo di armi: un legale detentore ha il dovere di custodirle. Dopo aver letto l'informativa che i carabinieri del comando provinciale di Biella stanno completando proprio in queste ore, la procuratrice Teresa Angela Camelio deciderà quale impostazione dare all'indagine. I militari hanno raccolto le testimonianze di tutti i presenti.

Chi è Emanuele Pozzolo

Emanuele Pozzolo, soprannominato "Manny", ha 38 anni, è un consulente legale, sposato e con tre figli, ed è un deputato alla prima legislatura: è stato assessore alle politiche giovanili a Vercelli. In passato era stato espulso dal partito di Alleanza Nazionale per aver criticato il leader Gianfranco Fini, in seguito era stato eletto come indipendente nelle liste della Lega a Vercelli. Era poi passato a Fratelli d'Italia anni fa, ben prima degli ultimi successi elettorali.

A Vercelli contestò il sindaco Andrea Corsaro per l’obbligo di green pass durante la pandemia, aveva anche apertamente criticato l'obbligo vaccinale. Nel 2019 Pozzolo scrisse su Facebook "ecco l'Italia dei parassiti" in polemica con il reddito di cittadinanza, senza accorgersi che il destinatario del commento era un cittadino, invalido e trapiantato.

Anni fa dopo una strage in Oregon, aveva criticato il presidente degli Stati Uniti sul tema delle licenze per possedere armi: "Per Obama è sempre colpa delle armi. Io non ho mai visto una pistola sparare da sola". Non ha evidentemente sparato da sola nemmeno l'arma che ha rischiato di trasformare in tragedia una tranquilla festicciola di Capodanno in Valle Cervo. Dal profilo Facebook del deputato Pozzolo sono spariti alcuni post molto "forti" sul possesso di armi. Forse un problema tecnico, forse una cancellazione. Impossibile saperlo. Ma avendo impostato l'inoltro su Twitter, sono ancora parzialmente visibili, come mostrano gli esempi qui di seguito.