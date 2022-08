Perché il sindaco di Riccione chiede i danni a Emis Killa

Un rapper e un sindaco ai ferri corti e la contesa rischia di finire in tribunale. Il tweet con cui Emis Killa parla di Riccione e rilancia il tema della (a suo dire) mancata sicurezza non è piaciuto al primo cittadino ed è arrivato a stretto giro l'annuncio di azioni legali.

Tutto è nato da un tweet del rapper. "Riccione è diventata Marsiglia comunque. Una volta i giovani andavano lì a divertirsi, le famiglie anche. Ora dopo le 18:00 se sei un bravo ragazzo devi avere paura a farti una passeggiata sul lungomare. Le manganellate nelle ginocchia ci vogliono", scrive. Il paragone tra la città romagnola e quella francese, spesso indicata come esempio di scarsa sicurezza e criminalità, scatena la polemica. Inizialmente "confinata" ai social e ai suoi follower, divisi tra chi lo sostiene e chi invece lo critica.

Dopo qualche ora però la risposta - tramite Facebook - arriva da Daniela Angelini, che di Riccione è il sindaco. "Sono indignata dalle parole di Emis Killa: le respingo con forza e le ritengo frutto di assoluta malafede. Ha raccontato una Riccione che non esiste - scrive - . A tutela dell'onorabilità della città che rappresento, dei nostri operatori, dei cittadini e degli ospiti stessi che amano Riccione, i nostri legali sono già al lavoro per procedere con le opportune azioni giudiziali, volte a punire questa gratuita diffamazione e a ottenere il risarcimento del danno d'immagine conseguente - ha aggiunto la prima cittadina romagnola -. La stessa valutazione verrà fatta nei confronti di esponenti politici nazionali che per meri scopi elettorali intendono cavalcare questa azione denigratoria".