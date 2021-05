"Dopo il vaccino è possibile sentirsi stranamente energici, per due motivi"

Secondo Fabrizio Pregliasco, virologo dell'università degli studi di Milano, è possibile "sentirsi stranamente energici subito dopo aver ricevuto una dose del vaccino anti covid". E i motivi di questa "strana sensazione" sarebbero due, sempre secondo l'esperto che all'Agi ha spiegato: "Uno psicologico, cioè sapere che si inizia a essere più protetti da Covid-19, e l'altro potrebbe dipendere dal nostro sistema immunitario che con l'iniezione riceve un piccolo e breve sprint".

In letteratura scientifica non si parla di "effetti collaterali positivi" legati al vaccino, "ma comprendo benissimo che ci si possa sentire più forti ed energici dopo che finalmente si inizia a essere immunizzati contro il virus che ha sconvolto le nostre vite", riflette Silvio Garattini, farmacologo e fondatore dell'Istituto Mario Negri di Milano. Anche Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, ammette di essersi sentito più "forte" dopo la vaccinazione: "Mi sono sentito subito meglio, ma solo per una questione psicologica. Abbiamo aspettato con ansia l'arrivo di un vaccino che ci proteggesse da Covid-19 che quando finalmente mi è stato somministrato ero davvero felice".

Vaccini in Italia: superata quota 29 milioni di somministrazioni

L'ultimo aggiornamento alle 17.08 del report del governo indica che sono 29.035.337 le dosi di vaccino somministrate finora in Italia, il 90% del totale di quelle consegnate, che sono finora 32.277.560: nel dettaglio 22.141.080 Pfizer/BioNTech, 2.607.700 Moderna, 7.019.480 Vaxzevria (AstraZeneca) e 509.300 Janssen (Johnson&Johnson). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono 9.336.290, il 15,76% della popolazione.