Enrico Montesano senza mascherina che parla di "tranello"

(Qui sopra il video di Enrico Montesano ospite a "Live Non è la d'Urso"

Enrico Montesano è tornato a parlare dell'episodio del quale è stato protagonista una settimana fa, quando è stato fermato per strada a Roma dalle forze dell'ordine senza mascherina. Lo ha fatto a "Live Non è la d'Urso", sfogando la sua rabbia. "Bisognava sputtanare e sperculare Enrico Montesano perché non la pensa come la vulgata generale, secondo il politicamente corretto", ha detto l'attore romano.

Enrico Montesano e il presunto "tranello" sulla mascherina

Ospite di Barbara d'Urso nel talk della domenica sera di Canale5, Enrico Montesano ha aggiunto: "Io conosco i miei polli. Questo è un tranello che mi è stato fatto perché evidentemente io, avendo fatto delle dichiarazioni e dicendo che all'aperto e mantenendo la dovuta distanza la mascherina si può non indossare, ho dato noia. Non sono un negazionista. Io ci credo al virus, ma dico anche che indossarla sempre è dannoso".

Enrico Montesano e la mascherina "inutile e dannosa all'aperto"

Al centro delle polemiche negli ultimi giorni, dopo un duro botta e risposta con le forze dell'ordine ripreso in un video diventato virale, l'attore ha voluto chiarire la sua posizione sul dispositivo di protezione individuale. "Ho solo detto che all'aperto la mascherina alla giusta distanza è inutile. E tenuta molte ore può essere anche dannosa. Io la tengo in tasca, quando entro in un negozio la metto per rispetto degli altri e del negoziante, che rischia la multa. Nella folla la indosso, se sto a 2-3 metri non reco fastidio a nessuno. La mascherina ce l'ho e la uso, non è un problema", ha detto pochi giorni fa a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete4.

"Ho molta fiducia nel personale medico, ho sentito medici dire 'sappiamo molte più cose rispetto a marzo'. Adesso hanno farmaci che curano i pazienti", ha aggiunto Montesano. L'attore romano non è comunque particolarmente spaventato dalla pericolosità del coronavirus: "È chiaro che se il paziente è avanti negli anni e il fisico è sotto stress con difese immunitarie basse può avere problemi. I medici hanno fatto passi avanti e curano le persone, non bisogna avere il terrore al primo colpo di tosse".