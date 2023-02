Enrico Murdocco, il panettiere insultato per la farina di grilli

Minacce e insulti sui social per Enrico Murdocco, panettiere torinese classe '91, saltato al centro delle polemiche per uno dei suoi ingredienti: la farina di grilli. La pagnotta a lievitazione naturale realizzata dall'artigiano ha suscitato le reazioni, non sempre positivi. "Francamente non capisco neppure tutte queste prese di posizioni - ha spiegato al Corriere della sera - Dietro a una farina di grillo io non ci vedo altro che un aspetto culturale. Ci sono dei paesi inorriditi all’idea che noi mangiamo carne di vacca, eppure non c’è tutta questa bagarre".

Da "che schifo" a "spazzatura", molti sono stati i commenti poco felici rivolti all'opera di Murdocco. Ancora a Torino il pane realizzato con la farina di insetti non è arrivato, ma la prossima settimana l'artigiano organizzerà un evento di degustazione, per cui sono già moltissime le richieste: Come si sa, è arrivata l’autorizzazione da parte della comunità europea per poter commercializzare questo prodotto che ha origine in Vietnam. Si tratta di una farina ottenuta da grilli essiccati. La prima azienda italiana immettere questa farina nel mercato nazionale è la Italian Cricket Farm. Tra l’altro hanno sede a Scalenghe, nel Torinese. Mi sono semplicemente messo in contatto con loro per iniziare ad avere il primo prodotto addizionato e poterci già lavorare".

"Mi piaceva l’idea di iniziare a lavorarci per avere una ricetta bilanciata ed essere pronti al mercato - ha aggiunto Murdocco - Abbiamo cercato di riprodurre un pane abbastanza simile a quello della nostra tradizione. Anche questo è ottenuto con lievito madre, crosta e mollica restano molto simili ai nostri". E i prezzi? Almeno in partenza il costo del pane di grillo non sarà proprio economico: circa 20 euro al chilo.