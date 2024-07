La decisione della Cassazione sull'eredità di Gianni Agnelli

La Cassazione ha confermato la validità del sequestro eseguito dalla procura di Torino nell'ambito dell'inchiesta che ruota intorno all'eredità di Gianni Agnelli. La suprema corte ha anche confermato il provvedimento con cui il tribunale del riesame del capoluogo piemontese aveva dichiarato la legittimità solo parziale di un sequestro operato nei giorni precedenti.

Ripercorriamo in breve la vicenda giudiziaria. Il procedimento in questione è quello originato da un esposto che Margherita Agnelli, la figlia dell'avvocato Gianni Agnelli, ha presentato a Torino nel dicembre del 2022. Lo scorso febbraio la procura aveva ordinato alla guardia di finanza un primo sequestro. Nei giorni successivi il tribunale del riesame aveva dichiarato la legittimità soltanto parziale del provvedimento. I pubblici ministeri però hanno trattenuto il materiale prelevato dalle fiamme gialle e ai primi di marzo hanno disposto un secondo sequestro, che questa volta è stato integralmente confermato dai giudici.

L'operato del tribunale del riesame subalpino ora ha ottenuto l'avallo della Cassazione. La terza sezione penale della suprema corte ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dalla procura contro il primo provvedimento dei giudici e ha respinto quello contro il secondo provvedimento che invece era stato presentato dagli indagati John, Lapo e Ginevra Elkann, figli di Margherita Agnelli, e Gianluca Ferrero, commercialista della famiglia.

Lo sfogo di John Elkann: "Ho subìto violenze da mia madre. Io, Lapo e Ginevra protetti dai nonni"

Qualche settimana fa John Elkann, presidente di Stellantis, ha parlato proprio dell'eredità della famiglia Agnelli e della causa in corso a Torino. "Con mio fratello e mia sorella abbiamo piena fiducia nella magistratura italiana - ha detto -. È una situazione che dura da vent'anni, da quando nel 2004, nel pieno della crisi, tutta la mia famiglia per senso di responsabilità si è compattata intorno alla Fiat, portando avanti le volontà di mio nonno. L'unica a chiamarsi fuori è stata mia madre. E invece di essere contenta per la Fiat, per la sua famiglia, per la realizzazione del volere di suo padre, ha reagito nel modo peggiore".

La posizione di Elkann verso la mamma Margherita Agnelli è stata molto dura: "Insieme ai miei fratelli Lapo e Ginevra fin da piccoli abbiamo subìto violenze fisiche e psicologiche da parte di nostra madre. Questo ha creato un rapporto protettivo da parte dei nostri nonni". Una situazione vissuta "con grande dolore", ha confidato il presidente di Stellantis.

La storia dell'eredità di Gianni Agnelli

Lo scontro tra Margherita Agnelli e i figli Elkann nasce da un accordo per l'eredità firmato da Margherita Agnelli con la madre Marella Caracciolo, moglie dell'avvocato, nel 2004, dopo la morte del padre Gianni: la prima rinunciava a parte dell'eredità del padre e alle partecipazioni nelle società di famiglia dietro un sostanzioso corrispettivo. Ma scomparsa a 92 anni nel 2019 Marella Caracciolo - nonna di John, Ginevra e Lapo, divenuti eredi dell'ingente patrimonio - Margherita ha agito contro i figli eredi ritenendo che in realtà la madre avesse molte più proprietà di quelle dichiarate.



Nella vicenda, dunque, ci sono da un lato Margherita che ritiene di essere stata privata di parte dell'eredità e dall'altra i suoi tre figli avuti dal primo matrimonio, gli Elkann. Ora l'ipotesi su cui lavorano i magistrati è capire se vi sia stata una violazione in materia di dichiarazione dei redditi per gli anni 2018 e 2019 in riferimento al pagamento del vitalizio versato da Margherita Agnelli - figlia di Gianni - alla madre Marella Caracciolo a seguito del suddetto accordo siglato nel 2004 in Svizzera, che Margherita non ha riconosciuto più come valido.

John Elkann tempo fa ha replicato alla madre Margherita Agnelli. In una nota, gli avvocati Paolo Siniscalchi, Federico Cecconi e Carlo Re, componenti del team legale che lo difende, hanno definito "infondate le accuse di illeciti fiscali" e sottolineato come "da più di 20 anni c'è una mamma che perseguita in tutte le sedi giudiziarie, facendo anche ampia pubblicità sulla stampa, i suoi genitori e tre dei suoi figli, che non hanno altra responsabilità salvo quella di essere stati di essere stati gli unici ad aver assicurato alla nonna cura, assistenza e dedizione fino all’ultimo giorno. È quindi ovvio il dispiacere e il dolore personale per essere bersagli di accuse che hanno una simile provenienza".