Con il Fentanyl arriva in Italia la guerra ibrida cinese: una dose e ti rende zombie

Anche in Italia è scattato l'allarme fentanyl, l'oppioide sintetico 80 volte più potente della morfina, dopo l'analisi di una dose di eroina venduta a Perugia: conteneva il 5 per cento della pericolosa sostanza che negli Stati Uniti fa oltre 100mila morti l'anno. Questo farmaco, un antidolorifico più forte dell'eroina che può essere prescritto dai medici ma è usato anche come droga che si può iniettare o fumare, sta causando una vera e propria strage di americani tra i 18 e i 49 anni. Anche in Europa stanno suonando campanelli d'allarme. In un report dell'Europol è stato evidenziato come i cartelli messicani, che inondano le strade statunitensi di fentanyl, abbiano già accordi con la delinquenza europea per diffondere questa droga anche nel vecchio continente.

La risposta del governo italiano

Dopo le analisi che hanno riscontrato una quota minima del potente analgesico trovata nel corso di un controllo a campione su una dose di eroina "da strada" venduta a Perugia, è stata immediata la risposta delle istituzioni. Il Sistema nazionale di allerta rapida, coordinato dal Dipartimento per le politiche antidroga, si è dunque attivato. Dal ministero della Salute è partita una nota agli assessorati alla Sanità di tutte le Regioni affinché sollecitino le strutture che si occupano di dipendenze ad "informare le persone che fanno uso di sostanze dei gravissimi rischi per la salute".

Si è messo quindi in moto il nuovo Piano nazionale di prevenzione contro l'uso improprio di fentanyl e di altri oppioidi sintetici che prevede l'invio dell'allerta anche a tutte le forze di polizia e a tutte le amministrazioni competenti affinché sia rafforzata la rete di monitoraggio territoriale e aumentata l'attenzione in tutti i settori potenzialmente esposti. La Procura di Perugia ha aperto un fascicolo a carico di ignoti in relazione alla presenza di fentanyl riscontrata come sostanza da taglio nella dose di eroina recuperata nella zona del capoluogo umbro. Spaccio di stupefacenti - secondo quanto risulta all'ANSA - è l'ipotesi di reato che compare nel fascicolo, con il quale l'Ufficio guidato da Raffaele Cantone mira a svolgere indagini specifiche. Il nostro Paese si era mosso già anni fa. Con il decreto del 30 giugno 2020, il fentanyl e i suoi derivati sono stati inseriti nella tabella I delle sostanze stupefacenti e psicotrope, assieme all'eroina, con l'obiettivo di contrastarne la produzione e la diffusione.

La lotta globale all'oppiaceo

Il contrasto al fentanyl è stato inserito nell'agenda del G7 dalla presidenza italiana. In una dichiarazione congiunta diffusa il 29 aprile, i 7 leader - su iniziativa della premier Giorgia Meloni - si sono impegnati a "guidare gli sforzi in ambito internazionale per stroncare il traffico di droghe (in particolare quelle sintetiche dagli effetti particolarmente devastanti come il fentanyl)". Ma manca la collaborazione della Cina, che è la principale produttrice di uno dei sintetici che compongono il farmaco su cui il narcotraffico messicano sta costruendo un impero grazie alle aziende cinesi, che hanno dirottato in Messico i loro affari per aggirare le limitazione e restrizioni introdotte da Washington.

Il contrasto al traffico del fentanyl è al centro del dialogo tra Stati Uniti e Cina negli ultimi anni, perché da tempo Washington sospetta da Pechino alimenti il traffico illecito dell'oppiaceo che sta scatenando una crisi sociale ed economica negli Stati Uniti. Crisi che potrebbe allargarsi presto all'Europa. Un cambiamento si è registrato durante il vertice dell'Asia-Pacific economic cooperation (Apec) del 2023 - con lo storico incontro tra il presidente statunitense Joe Biden e l'omologo cinese Xi Jinping -, quando la Cina si è impegnata a frenare l'esportazione anche di sostanze necessarie a produrre il fentanyl e perseguire i produttori cinesi che violano i divieti sulle importazioni.

Ma cinque mesi dopo quell'accordo, un rapporto prodotto da un team bipartisan con il comitato ristretto della Camera degli Stati Uniti sul Partito comunista cinese, ha rilevato che Pechino continua a favorire la produzione e l'esportazione di precursori del pericoloso oppiaceo con una serie di agevolazioni fiscali per le aziende cinesi.

Il contrasto al fentanyl tra accuse e smentite

L'accusa di Washington è chiara: la Cina fa poco per far rispettare le leggi nazionali e internazionali che vietano la produzione e l'esportazione dei precursori del fentanyl. Pechino, però, usa il pugno duro in casa sua contro spacciatori e consumatori di droghe, anche leggere, applicando pene severe come quella capitale. "La Repubblica popolare cinese ha classificato tutti gli stupefacenti e prodotti simili al fentanyl come sostanze controllate nel 2019, il che significa che attualmente sovvenziona l'esportazione di farmaci che sono illegali sia secondo la legge statunitense che quella cinese", si legge nel rapporto degli Stati Uniti, aggiungendo che alcune delle sostanze "non hanno alcun uso legale noto in tutto il mondo". Secondo il rapporto statunitense, i funzionari cinesi sembrano aver adottato misure per nascondere gli incentivi finanziari legati all'industria del fentanyl. Tuttavia, la Commissione della Camara statunitense non è riuscita a fornire prove a sostegno della sua tesi.