"Cosa abbiamo sbagliato sulla pandemia": gli scienziati parlano dei loro errori

Tutti sbagliano. Anche gli scienziati. Anzi, a ben vedere l'errore è parte integrante del metodo scientifico. Se la scienza progredisce è anche grazie al fatto che la comunità degli studiosi sulla base di nuovi dati decide di rivedere le proprie posizioni. Con l'arrivo del Sars-Cov-2 tuttavia questo modo di procedere si è scontrato con la sete di informazioni dell'opinione pubblica e ne è nato qualche malinteso. Quante volte abbiamo sentito dire che questo o quel virologo "ha sbagliato tutto"? Un cortocircuito che nasce anche dal fatto che non tutti gli scienziati sono abili comunicatori. E talvolta, ammettiamolo, qualcuno si è fatto prendere la mano spacciando per verità ciò che invece era in effetti incerto e doveva essere comunicato come tale.

Un caso da manuale è quello delle mascherine: agli albori della pandemia non c'erano prove sufficienti per dire che ci avrebbero protetto dal virus, ma neppure in senso opposto. Eppure molte istituzioni sanitarie (inclusa l'Oms) hanno ripetuto per settimane il refrain delle mascherine utili solo per i malati e il personale sanitario, salvo poi cambiare drasticamente idea.

Il quotidiano inglese "The Guardian" ha chiesto ad alcuni esponenti di spicco del mondo scientifico di parlare degli errori di valutazione che hanno commesso in questi due anni di pandemia. O raccontare quale argomento oggi, alla luce delle conoscenze acquisite, affronterebbero in modo diverso. Vediamo il loro punto di vista. Peter Openshaw, immunologo all'Imperial College di Londra, ha spiegato di essere stato estremamente scettico sulla possibilità di avere dei vaccini efficaci contro il Sars-Cov-2. Specie in tempi così stretti. Ma certo è stato un errore dovuto alla sua esperienza di scienziato. "Non avevamo nessun esempio di vaccino per un coronavirus umano - ha detto l'esperto - e i vaccini per il coronavirus animale non erano così efficaci". Openshaw ha anche aggiunto di essersi stupito non poco quando sono usciti i risultati dei primi trial clinici.

Allyson Pollock, docente di salute pubblica all'Università di Newcastle, dice si essersi rammaricata per non essersi schierata fin da subito per non interrompere le lezioni in presenza. "Il governo - dice - avrebbero dovuto avrebbe fare di tutto per mantenere le scuole aperte ai bambini" perché la chiusura "è stata un disastro". Susan Michie, docente di psicologia della salute e a capo del "Center for Behavior Change" ha ammesso invece che nelle prime fasi dell'emergenza era tra chi sosteneva che le mascherine non servissero. La sua opinione è cambiata solo quando sono usciti i dati dei primi studi ed è stato scoperto il ruolo dell'aerosol nella trasmissione del virus.

Devi Sridhar, docente all'Università di Edimburgo, ha invece ammesso di aver "sottovaluto le differenze sociali tra la Corea del Sud e il Regno Unito". Se i sudocoreani hanno accettato qualche intromissione nella loro privacy per rendere più efficace il tracciamento dei contatti, gli inglesi si sono rivelati ben più refrettari a qualsiasi forma di controllo.

Inutile dire che di considerazioni poi rivelatesi inesatte ne hanno fatti parecchie anche i virologi e i camici bianchi di casa nostra. Ma forse più che porre l'accento sugli errori e sulle mancanze del singolo, sarebbe utile fermarci a pensare a cosa ci ha regalato invece la scienza. Come sarebbe stato combattere il virus senza vaccini, senza cure e senza studi scientifici? Beh, di sicuro non ci troveremmo nella situazione in cui siamo oggi.