Nube di fumo su Stromboli: improvvisa colata lavica dal vulcano

Una improvvisa colata lavica con la fuoriuscita di sabbia e cenere si è registrata poco dopo le 19 sull'isola di Stromboli, coperta in questo momento da una grande nube nera. Tanta paura ma nessun ferito. Il flusso di materiale incandescente, spiegano dall'Ingv, "si è rapidamente propagato lungo la Sciara del Fuoco raggiungendo la linea di costa e propagandosi in mare". Una esplosione avvenuta esattamente a cinque anni di distanza da quella avvenuta il 3 luglio del 2019, quando si verificarono due esplosioni che avevano scosso lo Stromboli e che furono tra le più forti mai registrate da quando è attivo il sistema di monitoraggio del vulcano, cioè dal 1985. Nel corso dell'estate del 2019 si verificarono due eruzioni esplosive di forte intensità, definite come "parossismi".