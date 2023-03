Esame di maturità 2023: ecco le date

L'esame di maturità prenderà il via il prossimo 21 giugno con la prima prova scritta. A rivelarlo è proprio il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara sui suoi account social. "Oggi - scrive il ministro su Twitter - ho firmato l’ordinanza sull’esame di Stato 2022/2023, che avrà inizio il 21 giugno alle ore 8.30 con la prima prova scritta. Quest’anno l’esame tornerà a essere svolto nella modalità tradizionale, come avveniva nella fase pre Covid".

(1/4) Oggi ho firmato l’ordinanza sull’esame di Stato 2022/2023, che avrà inizio il 21 giugno alle ore 8.30 con la prima prova scritta. Quest’anno l’esame tornerà a essere svolto nella modalità tradizionale, come avveniva nella fase pre Covid. — Giuseppe Valditara (@G_Valditara) March 9, 2023

''L'esame di Stato è un momento importante nella vita di ogni studente. Si tratta di un passaggio simbolico fondamentale nel percorso di crescita di ciascuno, oltre a costituire il momento finale dell'intera esperienza scolastica, chiudendo un ciclo iniziato con la scuola primaria". Lo dichiara Giuseppe Valditara, ministro dell'Istruzione e del Merito che oggi ha firmato l'ordinanza che fissa il calendario e le modalità di svolgimento dell'esame di maturità.



"L'esame di Stato non si limita a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze sviluppate dagli studenti ma ne valorizza il percorso formativo e la crescita personale. A tutte le studentesse e gli studenti che si preparano a questo importante momento voglio assicurare che ho ben presente le tante difficoltà che sono stati costretti ad affrontare negli ultimi anni a causa dell'epidemia. In virtù di questo, nella scelta delle prove scritte e nello svolgimento del colloquio d'esame - spiega Valditara - si terrà conto dell'eccezionalità del percorso scolastico affrontato nel triennio, valorizzando l'effettivo processo di apprendimento".



"Invito pertanto tutti gli studenti a vivere questo passaggio in maniera serena, consapevoli del loro impegno e degli sforzi fatti'', conclude il ministro.