Un "nuovo" esame per la patente: l'idea di Salvini

Novità in vista per chi dovrà sostenere l'esame per la patente di guida. Nelle intenzioni del ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, c'è quello di modificarlo. "Stavo ragionando da tempo, come ministro e come genitore, su quanto sia attuale l'esame per la patente al giorno d'oggi", ha detto intervenendo alla 76esima "Conferenza del traffico e della circolazione" organizzata dall'Aci di Roma. L'idea è quella di "aggiornarlo ai nuovi dispositivi di sicurezza auto, anche in chiave dell'educazione stradale nelle scuole". Per Salvini è "assolutamente qualcosa di preventivo".

Intanto prosegue l'iter delle nuove norme per la sicurezza stradale. Salvini ha spiegato che "in questi giorni il testo è all'esame della commissione Trasporti della Camera e la scadenza per gli emendamenti è la settimana prossima. Conto che entro l'inizio del nuovo anno sia norma di legge".

"Niente 'anarchia degli autovelox'"

Salvini è tornato anche sul tema autovelox. "È nato - ha sottolineato - come strumento di tutela della sicurezza e prevenzione e nel nuovo Codice della strada prevediamo una omologazione nazionale, per evitare l'anarchia dell'autovelox. L'autovelox nei punti ad alta incidentalità o in alcuni punti della città, dove ci sono scuole, casa di riposo, ospedali: bene. Sa su uno stradone provinciale dove ci sono 6 cartelli che cambiano velocità ogni 200 metri e per fare cassa è qualcosa di indegno in un paese civile".

Continua a leggere su Today.it...