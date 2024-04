Escort e buoni carburante in cambio di appalti per lo smaltimento di rifiuti (tra cui bombe al fosforo)

Squillo di lusso, cene e hotel costosi, nonché buoni carburante e biglietti per le partite di calcio venivano regalati in cambio dell'affidamento di appalti per lo smaltimento di rifiuti speciali, tra cui anche materiale bellico: missili, bombe al fosforo, vecchi bossoli.

L'inchiesta vede al centro l'imprenditore Enrico Benedetti, presidente dell'Esa Spa (Ecologia Soluzione Ambiente), il quale elargiva i lussuosi benefit in cambio della concessione degli appalti. Ad accettare le regalie e a fornire, in cambio, una corsia preferenziale per l'assegnazione dei lavori erano il generale Giulio Botto - ex direttore dello stabilimento militare Ais (Agenzia industrie difesa di Noceto, in provincia di Parma - il colonnello dell'esercito Luca Corrieri e l'ingegnere Luigi Brindisi, a capo dell'ufficio programmazione nello stabilimento della Difesa.

Coinvolti anche la figlia dell'imprenditore Benedetti e altri collaboratori, per un totale di 14 indagati, che, secondo il giudice per le indagini preliminari: "Operavano senza alcun ritegno morale".

"Pubblici ufficiali asserviti alle esigenze imprenditoriali"

L'inchiesta, coordinata dalla procura di Reggio Emilia, ruota attorno alle ipotesi di reato di corruzione e sfruttamento della prostituzione. Ad emergere, secondo il procuratore Calogero Gaetano Paci, è "un desolante e devastante quadro di mercimonio dell'attività di questi pubblici ufficiali che ad un certo punto finiscono per asservirsi ai desiderata e alle esigenze imprenditoriali di Benedetti".

"La loro fedeltà al corpo di appartenenza e ai propri doveri è scarsissima come il rispetto della legge", scrive invece il gip nell'ordinanza di custodia cautelare, sottolineando "l'assenza di qualunque ritegno morale oltre che la mancanza di qualsiasi rispetto per i doveri della disciplina militare".

L'assegnazione per smaltire rifiuti pericolosi come gli ordigni bellici poteva valere anche solo il prezzo di una lampada o di qualche pacco di Natale.