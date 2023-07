Un'estate rovente e "pericolosa": cosa ci aspetta ad agosto

Temperature diurne che sfiorano i 40 gradi e notturne che non scendono sotto i 27. Ci troviamo, secondo i meteorologi, all'ondata di calore più intensa (per ora) del 2023. Una situazione incandescente che riguarda soprattutto le regioni del Sud, dove si potrà arrivare a toccare temperature limite che supereranno i 45°. Ma da cosa dipende l'ondata di caldo che si sta abbattendo sullo Stivale?

Una settimana rovente e il break di Agosto

L'evidenza è che dobbiamo aspettarci una delle settimane più roventi di tutta l'estate, con qualche piccola interruzione soprattutto nelle regioni del Nord. "L’anticiclone nordafricano si è imposto sulla nostra Penisola già nello scorso weekend e, per il resto della settimana, ci dobbiamo aspettare temperature superiori alla media del periodo - spiega Manuel Mazzoleni di 3bMeteo.com - Questo perché è alimentato da correnti molto calde: le situazioni più critiche si stanno registrando nelle isole maggiori. In Sardegna si arriveranno a toccare i 42 o 43 gradi, ma anche al centrosud nelle zone interne i picchi saranno pari a 38/39 gradi. Al Nord si avrà un po’ di refrigerio tra mercoledì e giovedì perché ci saranno alcuni rovesci temporaleschi, ma il caldo si farà sentire anche nel settentrione. Tra venerdì e sabato qualche grado scenderà probabilmente anche nelle regioni adriatiche, ma le medie saranno comunque superiori a quelle del periodo".

E il caldo si avvertirà soprattutto nelle città: molti dei capoluoghi toccheranno punte elevate. A Torino, Milano e Roma si potrà arrivare anche a a 37 gradi, a Bologna a 38, Foggia potrebbe toccare anche i 40/41 gradi. La temperatura record potrebbe infine essere quella di Sassari. La Sardegna è infatti una delle regioni maggiormente colpite dall'ondata di calore e nel nord dell'isola la colonnina di mercurio potrebbe arrivare ai 42 gradi.

E a parte qualche piccolo break, il caldo non sembra destinata ad attenuarsi: "Al Sud continuerà il gran caldo almeno fino a fine mese, il Nord potrà essere interessato da qualche perturbazione atlantica che porterà un po’ di refrigerio, ma l’estate con la 'a maiuscola' proseguirà fino a fine mese" spiega Mazzoleni, che però ipotizza nuovi scenari per quanto riguarda il mese di agosto. "Guardando le proiezioni vediamo un agosto con temperature superiori alla media del periodo, quindi si prevedono ulteriori ondate di caldo, ma si osserva anche un surplus di precipitazioni rispetto alla media: è possibile che si svilupperanno intensi fenomeni temporaleschi soprattutto al centrosud" ci spiega il climatologo di 3bMeteo.

Il rischio è quindi quello di un caldo torrido alternato a fenomeni temporaleschi violenti: una dinamica che il nostro Paese ha imparato tristemente a contemplare e che costituisce ormai la nuova normalità.

Le estati non sono più le stesse?

È la domanda che tutti ci poniamo in questi giorni di afa e caldo che invadono le nostre città. La risposta non è univoca, come ci fa notare Mazzoleni: "Le ondate di caldo si sono sempre registrate negli ultimi decenni, quello che si sta verificando negli ultimi anni è l’aumento di queste fasi. Nel Mediterraneo si sta osservando, nel periodo estivo, che l’anticiclone sub-tropicale africano, sostenuto da correnti molto più calde, si sta sostituendo sempre più a quello delle Azzorre. Questo oltre a mantenere lontane le perturbazioni, porta temperature molto elevate: il cosiddetto 'caldo africano' di cui spesso ormai sentiamo parlare nel periodo estivo".

Una dinamica su cui anche il surriscaldamento del Pianeta gioca un ruolo non marginale: "Sicuramente questo fenomeno rientra in quello che possiamo definire cambiamento climatico - spiega Mazzoleni - l’Europa è in questo senso un hotpoint: una zona dove questo fenomeno viaggia più velocemente rispetto alla media globale. Nel Vecchio Continente si registrano già aumenti di temperatura superiori ai 2°, ovvero maggiori che nel resto del globo. I modelli del resto mostrano un aumento della frequenza delle ondate di calore, una diminuzione delle precipitazioni e un aumento di siccità e piogge intense. Questo deriva anche dal surriscaldamento del Mediterraneo e da quello dell’atmosfera. Dal 1980, del resto, gli eventi estremi sono aumentati nel nostro Paese. Infine, questa dinamica è caratterizzata da una stagione invernale sempre più corta a favore di una estiva sempre più torrida".

Il paese con più morti per caldo in Europa

Ma a preoccupare è in particolare l'afa, più che il caldo in sé. Se volessimo utilizzare una spiegazione scientifica potremmo definirla come il rapporto tra l'umidità e la temperatura atmosferica, quantificabile attraverso una precisa relazione matematica. Un indice molto importante per determinarla è quello di calore. E le condizioni più critiche si verificano con temperature superiori ai 30° e un tasso di umidità superiore al 40%. In questo caso uno dei meccanismi più importanti di regolazione all'ambiente che abbiamo, ovvero la sudorazione, entra in crisi. In condizioni di afa la sudorazione prodotta dall'organismo per abbassare la temperatura corporea non riesce a evaporare nell'ambiente circostante perché già saturo, quindi la temperatura dell'organismo sale con conseguenze molto pericolose, soprattutto per gli anziani e le persone più fragili.

"In questo momento l’umidità non è per fortuna molto alta, tenderà nei prossimi giorni nelle zone costiere - spiega Mazzoleni di 3bMeteo, che aggiunge - ma rappresenta sicuramente un allarme, il rischio è per bambini e anziani, ovvero le persone più fragili, quella di ipertermia. E quello che rischiamo, nei prossimi giorni, sono le cosiddette ‘notti tropicali, con temperature che rischiano di attestarsi sui 29 gradi la notte e non scendere nemmeno la notte sotto i 25 e 27 gradi all’alba".

Secondo uno studio condotto dalla Comunità di Sant'Egidio e dall'Università di Torvergata, l'isolamento più l'afa aumentano del 50% il rischio di morte negli anziani. E l'Italia, con circa 18.100 morti attribuibili nel 2022 alle ondate di caldo è il Paese europeo dove già stiamo pagando il prezzo più alto delle estati record. Tradotto: siamo già di fronte a un'emergenza, bisogna solo rendersene conto.

