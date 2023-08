È morto Eugenio Canali, i suoi abiti di sartoria indossati dai big della Terra

È morto Eugenio Canali, fondatore dell'omonimo marchio di sartoria italiana esportato in tutto il mondo. I suoi abiti sono stati indossati dai potenti della terra: presidenti, vip e imprenditori hanno portato addosso - e continuano a farlo -, i completi Canali. Proprio come Barack Obama, nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca. Eugenio Canali, 89 anni, si è spento nella giornata di sabato 26 agosto 2023.

"È con il cuore pesante che annunciamo la scomparsa del nostro presidente onorario Eugenio Canali - si legge sulla pagina Facebook del marchio -. Salutiamo un padre, uomo e imprenditore straordinario. Il profondo impatto sul mondo della moda maschile con il suo instancabile impegno a sostegno del made in Italy sarà ricordato ben oltre i confini dell'azienda che ha saputo trasformare in un emblema dell'eccellenza sartoriale italiana nel mondo. La sua leadership visionaria, la sua saggezza e soprattutto la sua etica continueranno a ispirare la terza generazione alla guida dell'azienda e tutti i 1.400 dipendenti che ha sempre considerato parte della grande famiglia Canali. Ci mancherà per sempre ma non sarà mai dimenticato".

Un marchio storico della moda italiana

Eugenio Canali era il presidente onorario dell'omonima azienda di Triuggio, una piccola sartoria aperta nel 1934 dai fratelli Giacomo e Giovanni, oggi è uno dei brand più riconosciuti nell'abbigliamento di lusso. Un'azienda di famiglia che nei decenni è passata da padre in figlio.

Tutto era partito da quella boutique sartoriale nel cuore della Brianza che oggi è arrivata alla terza generazione e vanta – oltre ai 5 centri di produzione in Italia - 1500 dipendenti in tutto il mondo, di cui 950 nell'area manifatturiera. Oltre alle sue 190 boutique, il marchio è presente anche in oltre 1000 negozi al dettaglio in più di 100 Paesi.

Anche le Marche sono legate all'imprenditore brianzolo. La città di Filottrano, in provincia di Ancona, piange la scomparsa di Eugenio Canali, diventato cittadino benemerito. Rilevò un'azienda locale nel 1981 e fondò la "Ancon", avviando la produzione di capispalla maschile secondo il sistema sartoriale.

Gli abiti Canali indossati dai Vip

Di recente, durante una conferenza stampa il presidente degli Stati Uniti Joe Biden indossava un completo Canali, riconoscibile dal logo reso visibile da un movimento del presidente. Patrick J. Adams, protagonista della serie tv ''Suits", ha indossato un tight su misura di Canali al matrimonio del Principe Harry e Meghan Markle. Chris Pine ha scelto una giacca doppiopetto in seta e lino per la prima di "Outlaw King" a Toronto. E poi Alec Baldwin in "Ble Jasmine", Michael Douglas in "Las Vegas", fino ad arrivare a Barack Obama.

I funerali verranno celebrati martedì 29 agosto, alle 10.45, a Monza in Duomo.

Continua a leggere su Today.it...