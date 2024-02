Il politico e la moglie scelgono l'eutanasia di coppia: "Non potevano stare l'uno senza l'altra"

L'ex primo ministro olandese, il cattolico Dries van Agt, ha scelto di ricorrere all'eutanasia insieme alla moglie Eugenie. Avevano entrambi 93 anni. La loro morte risale a lunedì scorso e conferma una tendenza crescente nei Paesi Bassi a favore della cosiddetta "eutanasia a due". Il fenomeno era stato notato per la prima volta nel 2020, l'anno in cui è stata concessa l'eutanasia a 26 persone, e in contemporanea, ai loro partner. I numeri sono cresciuti fino a 32 coppie l'anno successivo e 58 nel 2022.

Dries van Agt aveva guidato il governo dei Paesi Bassi l 1977 al 1982. Lei invece si chiamava Eugenie Krekelberg.Una vita insieme, sposati dal 1958, tre figli e sette nipoti e una vita molto piena. Lui amava il ciclismo e la politica. Da fedelissimo sostenitore di Israele, dopo un viaggio a fine anni Novanta a Betlemme cambiò idea e iniziò ad accusare Israele di "terrorismo di Stato" in Cisgiordania. Viene tutt'oggi considerato uno dei primi olandesi famosi che hanno osato mettere all'ordine del giorno il destino e i diritti dei palestinesi. Diede vita a The Rights Forum, una organizzazione pro-Palestina senza scopo di lucro, che nei giorni scorsi ha dato la notizia del decesso di van Agt.

Cinque anni fa lui era stato colpito da un'emorragia celebrale, lei aveva svariati problemi di salute. Gli amici raccontano che "non potevano stare l'uno senza l'altra". L'eutanasia, di coppia e non di coppia, prevede requisiti molto stringenti e un percorso lungo e preciso da seguire. Gli specialisti hanno valutato che entrambi gli anziani soffrivano in modo insopportabile senza alcuna prospettiva di sollievo. La richiesta delle due persone viene analizzata separatamente in questi casi: l'eutanasia era il desiderio di entrambi.