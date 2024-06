Dai ristoranti agli studi medici: le categorie che evadono di più

Dalle "pagelle fiscali" estratte dalle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori autonomi è possibile stilare una classifica delle categorie per le quali la propensione all'evasione fiscale è più alta. Ne dà conto il Sole 24 Ore, che elabora i dati del dipartimento delle Finanze prendendo in considerazione in particolare gli Isa (Indici sintetici di affidabilità), che esprimono il grado di affidabilità fiscale dei contribuenti su una scala da 1 a 10.

Le categorie che evadono di più

A presentare la più bassa affidabilità fiscale - e quindi maggior presenza di evasione - sono lavanderie, noleggi auto, impianti sportivi e ristoranti.

Prendendo in considerazione la categoria delle lavanderie, ad esempio, ben il 78,5 per cento delle dichiarazioni dei redditi è risultata inaffidabile. Poco meglio il noleggiatori di auto (77,9 per cento di inaffidabilità). Seguono i ristoratori (quasi il 72,8 per cento).

Completano la classifica dei meno virtuosi le seguenti categorie: pelliccerie (72,5 per cento); assistenza anziani e disabili (72,4); sondaggisti (71,9); pesca e acquacoltura (71); lavorazione tè e caffè (70,9); panetterie (70,6).

A seguire officine (70,4 per cento di inaffidabilità fiscale) e le discoteche (70). Poco sotto bar e pasticcerie (68,6 per cento), benzinai (61,4), gioiellerie (60,9). A seguire società immobiliari (54,6 per cento) e stabilimenti balneari (51,4).

Più virtuosi risultano invece le farmacie (25 per cento di inaffidabilità) e studi medici (25,9 per cento). In generale, sottolinea l'analisi del Sole, le professioni ordinistiche sembrano avere un miglior grado di affidabilità fiscale, anche per la possibilità del cliente di detrarre la spesa tramite ricevuta o scontrino.