Fabrizio Pregliasco bersagliato dai no vax: "Hanno trovato il mio numero e ora mi chiamano per insultarmi"

"Hanno trovato il mio numero e ora mi stanno chiamando da numeri privati insultandomi. Sono andato alla Digos, è terribile". Il virologo Fabrizio Pregliasco, docente dell'Università Statale di Milano, ha rivelato al talk di La7 'L'aria che tira' di essere stato aggredito verbalmente dai no vax. Un caso simile a quello denunciato dall'infettivologo del San Martino di Genova Matteo Bassetti, che ha denunciato di essere stato inseguito e minacciato da uno sconosciuto mentre rientrava a casa.

"Ci ucciderete tutti con questi vaccini - avrebbe detto l'uomo - Ve la faremo pagare". Bassetti ha provato a farlo allontanare e ad allontanarsi, ma all’ennesima minaccia ha annunciato che avrebbe chiamato la polizia. Pochi minuti e sul posto è arrivata una volante che ha fermato l’uomo dopo un debole tentativo di fuggire. "Spero che quanto accaduto a me e alla famiglia, terribile, serva per evitare che succeda ancora e ad altri" ha commentato il camice bianco. "Non esiste che una piccola minoranza possa mettere in scacco un paese intero che è totalmente a favore dei vaccini".