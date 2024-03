Secondo Facebook la foto dei camion che trasportano le vittime del Covid è un fake

Secondo Meta, la fotografia dei camion militari che il 18 marzo 2020 trasportavano le bare dei morti per Covid fuori dalla città di Bergamo è un falso. L'immagine rappresenta uno dei momenti più drammatici della pandemia ed è scolpita vividamente nei ricordi di quella fase, ma, a distanza di 4 anni, per la società che possiede Facebook e Instagram, si tratta di una foto fake.

Se si prova a pubblicare l'immagine sui social, infatti, questa viene automaticamente bollata come "falsa". Il problema, secondo Bresciaoggi, nascerebbe dal fatto che l'immagine viene automaticamente associata dal sistema di fact-checking a un'altra foto, relativa ad alcune fake news riguardanti le elezioni in Polonia.

Nello specifico, la foto viene collegata ad un post risalente all'ottobre 2023, in concomitanza con le consultazioni elettorali: "Non ho idea di quali saranno i risultati delle prossime elezioni ma sta succedendo qualcosa di brutto perché questo è l'immagine del centro di Varsavia in questo momento", si legge.

La questione è stata segnalata al commissario Agcom Massimiliano Capitanio dalla deputata leghista Simona Bordonali e dall’europarlamentare Angelo Ciocca, con la richiesta che Meta riveda l'automatismo.