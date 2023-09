Facebook e Instagram potrebbero diventare a pagamento in Ue

Una rivoluzione potrebbe presto travolgere i social network, o perlomeno alcuni. Meta sta prendendo in considerazione versioni a pagamento di Facebook e Instagram che non conterrebbero pubblicità per gli utenti nell'Unione Europea. A riportare la notizia il New York Times, citando tre persone a conoscenza dei piani dell'azienda.

L’iniziativa di Meta punta a rispondere alle politiche dell’Unione europea e alle sentenze dei tribunali per limitare le pratiche di raccolta dati. Con gli abbonamenti infatti non si vedrà più la pubblicità, verrà così offerta agli utenti un’alternativa al servizio basato sugli spot che si affida all'analisi dei dati dei singoli.

Meta continuerà anche a offrire versioni gratuite di Facebook e Instagram con annunci, hanno riferito le fonti. Non è ancora chiaro quanto potrebbero costare le versioni a pagamento delle app o quando l’azienda potrebbe implementarle.

