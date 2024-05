Nuovi guai per Facebook e Instagram: "Creano dipendenza nei bambini"

La Commissione Europea ha avviato un procedimento formale per valutare se Meta, il colosso che controlla i social network Facebook e Instagram, ha violato o meno la legge sui servizi digitali (Dsa) in ambiti legati alla protezione dei minori. L'esecutivo Ue teme che i sistemi delle due popolari piattaforme, inclusi i loro algoritmi, possano stimolare dipendenze comportamentali nei bambini e creare il cosiddetto 'effetto conigliera', ovvero quello che si verifica, ad esempio, quando una persona guarda un video e viene invogliato dall'algoritmo a guardarne altri simili. La Commissione è anche preoccupata per i metodi di accertamento e di verifica dell'età.

L'apertura dell'indagine formale, ha spiegato la portavoce Johanna Bernsel, è basata sulla valutazione dell'analisi preliminare, che a sua volta si basa sulla relazione che Meta ha inviato alla Commissione nello scorso settembre, e sulle risposte ad alcuni quesiti che l'esecutivo Ue ha posto successivamente alla società. La Commissione ha deciso dunque di aprire l'indagine perché nutre dei dubbi sulle spiegazioni date da Meta riguardo ad alcuni aspetti riguardanti la tutela dei minori. Per l'indagine non ci sono scadenze: la Commissione potrà richiedere ulteriori informazioni, effettuare ispezioni, adottare misure temporanee e accettare impegni da parte della società di Mark Zuckerberg.

"È quello a cui guardiamo, una buona collaborazione con Meta per portare avanti questa indagine", precisa Bernsel. La procedura guarda a diverse cose, anzitutto al rispetto da parte di Meta degli obblighi previsti dal Dsa in merito alla valutazione e mitigazione dei rischi causati dalla progettazione delle interfacce online di Facebook e Instagram. Le interfacce potrebbero sfruttare i punti deboli e l'inesperienza dei minori, causando comportamenti di dipendenza, e/o rafforzare il cosiddetto effetto 'conigliera'.

I rischi per la privacy e la protezione dei minori

La Commissione valuterà anche la conformità delle piattaforme social ai requisiti del Dsa in relazione alle misure di mitigazione, per impedire l'accesso da parte di minori a contenuti inappropriati. Sotto la lente, in particolare, gli strumenti di verifica dell'età utilizzati, che potrebbero "non essere ragionevoli, proporzionati ed efficaci". Verrà poi valutata la conformità di Meta agli obblighi, previsti dal Dsa, di mettere in atto misure "adeguate e proporzionate" a garantire un "elevato" livello di privacy, sicurezza e protezione per i minori, in particolare per quanto riguarda le impostazioni predefinite sulla privacy per i minori come parte della progettazione e del funzionamento dei sistemi di raccomandazione. Se dimostrate, le inadempienze costituirebbero violazioni degli articoli 28, 34 e 35 del Dsa.