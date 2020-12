La famiglia cancellata dal Covid: morti mamma, papà e uno dei tre figli

Il Covid in Versilia ha cancellato una famiglia in poche settimane. È successo a Massarosa (Lucca) dove il coronavirus si è infiltrato in una casa contagiando mamma, papà e tre fratelli. Il padre di 70 anni, la madre di 67 e uno dei tre figli, di 47 anni, sono morti. Asintomatici, e ora negativizzati, gli altri due figli.

Oggi si è tenuto il rito funebre per i tre deceduti e il sindaco Alberto Coluccini ha scritto una lettera aperta alla famiglia. "Scrivo ai figli e parenti di Felice, Carmine e Carmela, ma con loro scrivo a tutte le persone che hanno perso un loro caro in questi mesi - sottolinea il sindaco -. Una storia straziante quella di questa famiglia che ha vissuto la perdita di padre, madre e figlio nel giro di pochi giorni, ma il dolore purtroppo è condiviso con tanti cittadini che hanno dovuto dare l'ultimo saluto ad un loro caro, spesso senza poterlo nemmeno fare direttamente, costretti in isolamento. Ulteriore dolore nel dolore".

"Scrivo questa lettera in veste ufficiale - aggiunge Coluccini -, perché so che i miei pensieri sono quelli di un'intera comunità che si stringe intorno a voi per dimostrare vicinanza e sostegno. Insieme in questi giorni difficili come insieme Massarosa ha affrontato tante dure prove ed insieme proverà a rinascere, portando nel cuore e omaggiando sempre la memoria di chi purtroppo non ce l'ha fatta. Un abbraccio virtuale che saprà essere sostegno concreto da parte mia e dell'Istituzione che rappresento