"Fanculo 2020": lo sfogo (sacrosanto) contro questo anno funesto

Amore, fortuna, lavoro, salute e denaro: a inizio anno Paolo Fox dispensava previsioni zodiacali a destra e a manca e fa ridere pensarci ora, se non ci fosse da piangere. Dunque, come buon proposito per l'anno nuovo: aboliamo gli oroscopi innanzitutto, e poi lanciamo pure un urlo liberatorio, sacrosanto, sincero, per salutarlo questo anno funesto che sta giungendo al termine, finalmente. Fanculo 2020.

Perché quello che Andrea, un ragazzo di Manfredonia, ha voluto sintetizzare magistralmente in un gioco di luci natalizie installate davanti al suo cancello di casa, è un pensiero comune. La foto della sua "creazione" inequivocabile accanto all'albero addobbato è rimbalzata sui siti locali per poi diventare virale. "Ho già messo le luci di Natale nel mio giardino - ha spiegato il ragazzo foggiano in un video diffuso sui social - però quest'anno non ho scritto "Auguri", ho voluto fare una cosa diversa. Voglio lanciare l'hashtag "Fanculo 2020", mandiamo via quest'anno bruttissimo, e speriamo bene".

Ha ragione Andrea e abbiamo ragione tutti ad essere fiaccati e soprattutto incazzati, tanto più ora che dovremo fare i conti con le nuove ma ormai abituali restrizioni che non ci permetteranno di festeggiare il Natale come vorremmo (ma questo è doveroso perché il virus del Natale se ne frega). Mandiamolo in soffitta questo anno funesto e frustrante per la pandemia di coronavirus e facciamo gli scongiuri sperando che da gennaio possa cambiare qualcosa, senza oroscopi e senza paura di guardare in faccia il 2020 urlandogli un sonoro "fanculo".