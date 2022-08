Il farmaco più venduto contro il bruciore di stomaco potrebbe causare il cancro

E' finito al centro delle polemiche e di una disputa legale Zantac, il farmaco a base di renitidina utilizzato fino a qualche anno fa nella cura di gastriti e ulcere. Il prodotto farmaceutico, prodotto e distribuito da varie multinazionali - tra cui Sanofi, GSK, Johnson & Johnson, Pfizer e Boehringer Ingelheim, è stato ritirato negli ultimi anni da numerose autorità sanitarie per il sospetto di effetti cancerogeni. Zantac è diventato il medicinale più venduto al mondo nel 1988 e uno dei primi farmaci in assoluto a superare il miliardo di dollari di vendite annuali.

Il farmaco per il bruciore di stomaco contiene N-nitrosodimetilammina (NDMA), che è considerato un probabile cancerogeno. Le aziende farmaceutiche sostengono che all'interno dello Zantac ci sia solo una piccola quantità di questo composto, la stessa contenuta nelle carni grigliate e affumicate.

C'è però un problema per coloro che hanno citato in giudizio i produttori del farmaco. I querelanti non possono provare di aver acquistato il farmaco se non hanno una ricevuta fiscale, come uno scontrino emesso al momento dell'acquisto in un punto vendita o in farmacia. Più di duemila cause legali sono state presentate al tribunale federale di West Palm Beach, in Florida. Le prime azioni legali avviate negli Stati Uniti contro la vendita di Zantac, ricorda Ubs, saranno discusse in California all'inizio del 2023.

Il caso rischia di affossare la già negativa reputazione dei Big Pharma. I distributori e produttori del farmaco hanno registrato un tonfo alla Borsa di Parigi per Sanofi e a Londra per GlaxoSmithKline. I timori degli investitori è che possa ripetersi la situazione di Bayer e la sua controllata Monsanto, quando è scoppiato il caso del diserbante Roundup contenente agenti cancerogeni: il contenzioso con i querelanti si è risolto solo grazie a un ingente esborso economico.